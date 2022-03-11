كابوس جوهانسبرج .. شبح سوبر 94 يطارد الأهلي قبل مواجهة صن دوانز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق صن داونز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعد المباراة المقبلة أمام صن دوانز بمثابة نهائي مبكر نظراً لرغبة المارد الأحمر في تحقيق الفوز عقب الهزيمة التي تلقائها باستاد القاهرة بهدف نظيف.

ويخوض لاعبو الأهلي المباراة أمام صن دوانز بروح معنوية مرتفعة عقب تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره بيراميدز في الدوري المصري.

الأهلي يخشي كابوس جوهانسبرج

وأعلن الكاف، نقل المباراة من ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، إلى ملعب البنك الوطني المعروف باسم سوكر سيتي في العاصمة جوهانسبرج.

ويعد ملعب البنك الوطني، بمثابة الكابوس للأهلي، الذي خاض عليه مباراة وحيدة، كانت ضد الزمالك بالسوبر الأفريقي 1994، وفاز الأبيض 1-0.

وخاض الأهلي مع أندية جنوب أفريقيا، 13 مباراة خارج الديار.

ولعب الأهلي ضد صن داونز على ملعبي لوفتوس فيرسفيلد ولوكاس موريبي.

كما واجه الأهلي، أورلاندو بيراتس، على ملعبي مبومبيلا واليس بارك، كما واجه بلاتينيوم على ملعبه، بالإضافة للقاء سوبر سبورت على أرضه في بريتوريا.

كما تقابل الأهلي ضد أياكس كيب تاون على ملعبه في كيب تاون، وواجه نادي بيدفست، على ملعبه في جوهانسبرج.

ويعد ستاد البنك الوطني، الملعب الرئيسي في جنوب أفريقيا، وشهد افتتاح كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

تنطلق مساء السبت المقبل مباراة الأهلي وصن داونز بدور المجموعات ب دوري ابطال افريقيا بجنوب افريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية الناقلة الحصرية لمباريات دوري أبطال أفريقيا

وصول بعثة الأهلي إلي جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة وطارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة. واستقبل السفير البعثة واطمئأن على كافة الأمور والترتيبات الخاصة باللقاء.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- صن داونز : 7 نقاط

3- الأهلي : 4 نقاط

3- المريخ : 4 نقاط

4- الهلال : نقطة

تقسيمة قوية للأهلي قبل مواجهة صن داونز

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية خلال المران الذي أقيم على ملعب كايزر تشيفز بجوهانسبرج استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

وأجرى موسيماني التقسيمة على كامل مساحة الملعب، وشهدت التركيز على العديد من الجوانب الفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبين للمباراة.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.