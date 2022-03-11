اليوم.. حفل تامر حسني في دبي

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي اليوم الجمعة، والمتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

ونشرت روتانا بوستر الحفل، وكتبت: «عشاق نجم الجيل #تامر_حسني .. انتظرونا في ليلة غنائية حماسية .. في القرية العالمية لنتشارك أجمل اللحظات ..١١ مارس ٢٠٢٢ .. الساعة ٩ مساءً».

فيلم تامر حسني

وفي سياق آخر، كشف الفنان تامر حسنى، عن انضمام الفنانة الشابة هدى المفتي لأسرة فيلمه الجديد "بحبك" وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب تامر حسنى عبر إنستجرام:"انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.