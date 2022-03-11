أصبح هدفًا لـ الأهلي والزمالك.. الترجي التونسي: محمد بن رمضان ليس للبيع

كشف مصدر بنادي الترجي، موقف مجلس إدارة النادي التونسي من رحيل محمد علي بن رمضان نجم الفريق إلى الدوري المصري، في ظل أنباء اهتمام الأهلي والزمالك بالتعاقد مع اللاعب.

وأكد المصدر لـ “صدى البلد”، أن إدارة نادي الترجي تتمسك باستمرار محمد علي بن رمضان في صفوف الفريق، ولا تفكر في بيعه نهائيا كونه أحد أهم عناصر الفريق.

وكان الإعلامي محمد شبانة، أكد مؤخرا، رغبة كلا من الأهلي والزمالك في التعاقد مع محمد علي بن رمضان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح شبانة أن محمد بن رمضان يمتلك في جعبته عرضا من بلجيكا وآخر من تركيا لكن من أندية متوسطة الجدول وهو ما جعل اللاعب، يتحفظ على العرضين.

أرقام محمد بن رمضان مع الترجي:

لعب محمد بن رمضان 9 مباريات مع فريق الترجي في مسابقة الدوري التونسي هذا الموسم، صنع خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي هدف.

كما شارك بن رمضان مع الترجي في 5 مباريات في دوري أبطال أبطال إفريقيا سجل خلالهم 3 أهداف.

وخاض بن رمضان مباراة في كأس السوبر التونسي لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد بن رمضان 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.