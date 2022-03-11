قبل رمضان.. ما هي الطرق السليمة لتخزين الخضروات؟

أيام قليلة و يحل شهر رمضان الكريم ومع قرب حلول هذه المناسبة تحرص الكثير من ربات المنزل على تخزين الخضروات وبعض الأطعمة حتى يسهل عليها الأمر خلال فترة الصيام و لا تشعر بتعب و إرهاق.

تقع بعض السيدات في العديد من الأخطاء عند تخزين الخضروات تكتشف أنها فاسدة عند إستخدامها، ذلك لعدم تخزين كل نوع بالشكل والطريقة الصحيحة التي تتناسب مع طبيعته.



نصائح لـ تخزين الخضروات قبل شهر رمضان



إن تخزين الخضار بالطريقة الصحيحة سيبقيها طازجة وآمنة للأكل، يجب تخزين بعض الخضار في الثلاجة ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى النضج قبل وضعها في الثلاجة ، ومن الأفضل تخزين البعض الآخر في درجة حرارة الغرفة أو في مكان بارد وجاف.



-تخزين الخضر الورقية لإبقائها طازجة



تبقى الأوراق الخضراء طازجة لفترة أطول إذا تم شطفها ولفها في منشفة ورقية أو منشفة شاي ، وتم تبريدها في حاوية أو كيس بلاستيكي مغلق، يمكنك القيام بذلك باستخدام الخس الأخضر ، الملفوف ، السلق ، اللفت والسبانخ.



نصيحة لتوفير الوقت - إن غسل الخضر الورقية وتخزينها بمجرد إحضارها إلى المنزل سيجعلها أكثر ملاءمة للأكل.



ملحوظة: حتى إذا قمت بشراء خضار مغسولة مسبقًا ، فمن الجيد شطفها مرة أخرى عندما تصل إلى المنزل.



-تخزين الكوسة والخضروات الجذرية لإبقائها طازجة

يجب تخزين القرع والخضروات الجذرية في مكان بارد ومظلم وجاف خارج الثلاجة مثل الخزانة، يمكنك أيضًا تخزين الثوم والبصل والبطاطس والبطاطا الحلوة والبطاطا والقرع واللفت بهذه الطريقة.



-تخزين الطماطم لإبقائها طازجة

للحصول على أفضل طعم للطماطم، قم بتخزينها في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، هذا سوف يساعدها على النضج بالتساوي، بمجرد أن تنضج ، يمكن وضعها في الثلاجة.



يجب تخزين معظم الخضروات ، مثل الجزر والبطاطس والبروكلي والملفوف والكرفس في كيس بلاستيكي أو وعاء في درج الثلاجة، من الأفضل تخزين الفطر في كيس ورقي، يجب تخزين الخضار في الثلاجة في مكان مختلف عن الفاكهة، هذا سيمنعهم من النضوج بسرعة كبيرة.



جمد الخضار إذا كنت لا تستطيع أكلها على الفور

يعد تجميد الخضار في المنزل طريقة سريعة وسهلة للحفاظ على العناصر الغذائية والاستمتاع بمذاق الخضار الصيفية طوال العام.



تحتاج معظم الخضروات إلى أن يتم سلقها سريعًا قبل أن يتم تجميدها، هذا يعني أنه يجب عليك سلق الخضار كاملة أو تقطيعها لمدة 1-2 دقيقة ثم وضعها على الفور في ماء بارد مثلج لإيقاف عملية الطهي، سيحمي ذلك الخضروات من حرق الفريزر.

ستكون الخضروات المجمدة جيدة لمدة تصل إلى عام واحد.



لا ينصح بالتجميد للخرشوف ، الباذنجان ، الخس ، البطاطس (غير المهروسة) ، الفجل ، البراعم والبطاطا الحلوة.

المصدر: unlockfood

