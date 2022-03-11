سباق عالمي.. محطات فضائية تتصارع لشراء مسلسل من بطولة الرئيس الأوكراني

تتسابق محطات تليفزيونية، ومنصات للبث التدفقي، من بينها نتفليكس، على شراء حقوق عرض مسلسل، أدى بطولته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الممثل الكوميدي السابق، الذي تولى رئاسة بلاده، وبات كثيرون يعتبرونه "بطلاً" خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

أول يوم للغزو

ومنذ اليوم الأول لغزو أوكرانيا، انضمت القناة 4 في بريطانيا وANT 1 في اليونان وPRO TV في رومانيا وArte الفرنسية الألمانية، إلى سلسلة محطات تلفزيونية شاركت في المفاوضات لنيل حقوق مسلسل "Servant of the People" ("خادم الشعب") الذي انطلق عام 2015.

وقال سودرلند- وهو يضع ملصق المسلسل فوق مكتبه-: "وقعنا حوالى 15 اتفاقاً ولا نزال في طور التفاوض على حوالى 20 اتفاقاً أخرى"، مضيفاً: "نجري محادثات مع أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، ونتفليكس وجهات كثيرة".