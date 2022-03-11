عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سباق عالمي.. محطات فضائية تتصارع لشراء مسلسل من بطولة الرئيس الأوكراني

صدى البلد

تتسابق محطات تليفزيونية، ومنصات للبث التدفقي، من بينها نتفليكس، على شراء حقوق عرض مسلسل، أدى بطولته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الممثل الكوميدي السابق، الذي تولى رئاسة بلاده، وبات كثيرون يعتبرونه "بطلاً" خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

كمين أوكراني لرتل عسكري روسي قرب كييف.. فيديو

أول يوم للغزو

ومنذ اليوم الأول لغزو أوكرانيا، انضمت القناة 4 في بريطانيا وANT 1 في اليونان وPRO TV في رومانيا وArte الفرنسية الألمانية، إلى سلسلة محطات تلفزيونية شاركت في المفاوضات لنيل حقوق مسلسل "Servant of the People" ("خادم الشعب") الذي انطلق عام 2015.

وقال سودرلند- وهو يضع ملصق المسلسل فوق مكتبه-: "وقعنا حوالى 15 اتفاقاً ولا نزال في طور التفاوض على حوالى 20 اتفاقاً أخرى"، مضيفاً: "نجري محادثات مع أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، ونتفليكس وجهات كثيرة".

محطات تلفزيونية نتفليكس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي الغزو الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: حذرنا من عودة أجواء الشتاء الباردة واستقرار الطقس نهاية الأسبوع

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

إحالة رئيس شركات مقاولات شهيرة ومهندس للجنايات بسبب رشاوي مالية

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

فيريرا: للأسف الزمالك خارج دوري أبطال إفريقيا

استمرار الطقس السيء وهطول أمطار على شمال سيناء  

موضوعات متعلقة

الرئيس الأوكراني بطلا لمسلسل كوميدي ومحطات عالمية تتصارع للحصول على حقوق بثه

ترشيحاتنا

تبادل الخبرات والتجارب بين قضايا الدولة و ديوان المظالم بالسعودية.. صور

رئيس وزراء دولة أندورا الأوروبية يزور أسوان في جولة سياحية

جمال الحاجي يكشف أسباب سقوط الزمالك أمام الوداد المغربي في دوري الأبطال

بعد الخسارة من الوداد.. عمرو أديب: الزمالك بدون مجلس إدارة حصل على الدوري

أخبار التوك شو..الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة غدا .. أمطار بالسواحل الشمالية ..علام: الإفتاء تستخدم تيك توك ولا يوجد حكم شرعي للسوشيال ميديا

أوكرانيا.. صور أقمار صناعية تظهر حشود روسية كبيرة قرب كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

فيديو

نوة الحسوم.. الأمطار والعواصف تضرب الإسكندرية

الطقس: إنخفاض بدرجات الحرارة.. وعودة الأجواء الشتوية

بعد 35 سنة سعي وتعب.. شريف إدريس يعتزل الفن

صديق بوتين.. ستيفن سيغال: كيان خارجي ينفق مبالغ ضخمة لإثارة الخلاف بين البلدين

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ