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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ماكرون يحذر من مجاعة في أفريقيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مجاعة ستشهدها قارة أفريقيا خلال 12 شهرًا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على صادرات الحبوب والمواد الغذائية.

وقال ماكرون، في كلمة على هامش مؤتمر فرساي الدبلوماسي، "نحذر من وقوع مجاعة في أفريقيا خلال 12 شهر بسبب الحرب في أوكرانيا، ويجب علينا الدفاع عن أمننا الغذائي في أوروبا".

وأضاف ماكرون "أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية وباب الاتحاد الأوروبي سيظل مفتوحًا أمامها دائمًا و نعمل على تخصيص 500 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا".

وتابع ماكرون "نضغط على روسيا لوقف إطلاق النار وسحب قواتها سريعا من أوكرانيا وعلينا تبني استراتيجية أوروبية في مجال الدفاع لحماية أنفسنا".

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وقال الرئيس الفرنسي " نخطط للخروج من التبعية للغاز والنفط والفحم الحجري الروسي بحلول عام 2027".

من جانبه، اتهم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، روسيا بنشر مرتزقة سوريين في أوكرانيا، مضيفا أن الحرب وصلت إلى "نقطة تحول استراتيجية".

وأشار في خطاب بثه التلفزيون الأوكراني إلى أن المدة التي سيستمر فيها القتال لا يمكن تحديدها.

وأضاف زيلينسكي "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي لا يزال يتعين علينا العمل فيها على تحرير الأراضي الأوكرانية.. لكن يمكننا القول إننا سنفعل ذلك.. لأننا وصلنا بالفعل إلى نقطة تحول استراتيجية"، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة ضغوط العقوبات على روسيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن السماح للمتطوعين الراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس" الانفصالية في أوكرانيا.

وأمر بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي بتسهيل إرسال المقاتلين "المتطوعين" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا للقتال.

وأكد الرئيس الروسي أن هذه الخطوة مبررة لأن "عرّابي النظام الأوكراني الغربيين لا يدارون حتى ما يفعلون" ويجمعون علانية "مرتزقة من جميع أنحاء العالم لإرسالهم إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا تشكيل فيلق من المتطوعين الأجانب مدمج في قواتها المسلحة لمحاربة القوات الروسية على أراضيها.

في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

روسيا أوكرانيا ماكرون اوروبا إفريقيا

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