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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي بنجلاديشي

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

عقدت اليوم في جناح  موانئ دبي العالمي باكسبو 2020 فعاليات "ملتقى الأعمال الاماراتي البنجلاديشي " الذي نظمه اتحاد الغرف التجاريّة بالدولة بالتعاون مع اتحاد الغرف البنجلاديشي وموانئ دبي العالمية بمشاركة واسعة وكبيرة من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصّة وأصحاب الأعمال الاماراتيين والبنجلاديشين .

شارك في الملتقى رئيسة وزراء بنجلاديش والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، وكذلك مستشار رئيسة وزراء بنغلاديش ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة.

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وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد بحث المنتدى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار وبشكل خاص استعراض الفرص الاستثمارية ذات الاهمية في البلدين وسبل تفعيلها بمشاركة القطاع الخاص لدى البلدين.

كما جرى خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم تأسيس مجلس أعمال اماراتي بنجلاديشي مشترك ما بين غرف الامارات واتحاد الغرف البنجلاديشي .

وأعرب عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد الغرف بالدولة رئيس غرفة تجارة أبوظبي خلال افتتاح أعمال المنتدى عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الامارات وبنجلاديش ، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين الصديقين من خلال تشجيع ودعم إقامة مختلف المشروعات التجارية والاقتصادية المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين لبلوغ هذه الغاية.

وأكد المزروعي أن تأسيس مجلس الأعمال سيسهم في توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين قطاعات الأعمال الاماراتية والبنجلاديشية من خلال زيادة التنسيق والتعاون بين الغرف التجارية في البلدين وتبادل الوفود التجارية وإقامة الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية وخلق شراكة اقتصادية بين البلدين الصديقين.

 

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