اقتصاد الإمارات..مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 287 مبايعة بقيمة 690.93 مليون درهم منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 89.55 مليون درهم و271 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 601.38 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايبن درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 26 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 361.11 مليون درهم منها 4 رهون أراض بقيمة 260.15 مليون درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 100.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 252 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليون درهم.

منطقة جميرا الأولى

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 19.49 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 9 ملايين درهم .