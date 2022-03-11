عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع سريلانكا

غرفة تجارة وصناعة
غرفة تجارة وصناعة عجمان

بحث سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإمارات، مع  مالراج دي سيلفا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، التعاون الاقتصادي و تنمية الفرص الاستثمارية المتاحة وفتح قنوات للتعاون بين أصحاب الاعمال في عجمان وسريلانكا، وذلك ضمن جهود غرفة عجمان لتنويع شراكاتها الخارجية مع مختلف الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان فيما ضم وفد جمهورية سريلانكا ميدافي بيريس، مستشار ـ رئيس القنصلية بسفارة سريلانكا وعددا من أصحاب الاعمال.

الرقابة المالية: وضع آلية لتيسير تدفق الاستثمارات البريطانية في القطاع غير المصرفي

الذهب يفقد 25 جنيه للجرام.. آخر تحديث لـ أسعار المعدن الأصفر

واكد سالم السويدي ان إمارة عجمان حريصة على تنويع شراكاتها الخارجية وزيادة حجم التجارة الخارجية، مشيراً إلى اهمية اللقاء ودوره في فتح آفاق واعدة لتعزيز التعاون المشترك بين عجمان وسريلانكا وخاصة في ظل المقومات الإقتصادية في البلدين.

واطلع الحضور حول نبذة عن إقتصاد إمارة عجمان وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها، وما تتميز به إمارة عجمان من سهولة ممارسة الاعمال وتوافر بيئة أعمال تنافسية تتسم بالمرونة وسرعة انجاز الاجراءات.

وأكد مدير عام غرفة عجمان، أن المعارض والفعاليات والأحداث الاقتصادية تمثل بوابة رئيسية لتعزيز التعاون المشترك وفتح قنوات للتعاون بين أصحاب الاعمال لتبادل الصفقات والشراكات والخبرات، مشيراً إلى أهمية تبادل أجندة الفعاليات والمعارض التي ستُنظم في البلدين وبحث سبل المشاركة في تلك المعارض.

من جانبه وجه مالراج دي سيلفا الشكر إلى غرفة عجمان على حفاوة الاستقبال، وأشاد بالعلاقات المتينة بين الامارات وسريلانكا، وإستعرض للحضور نبذة حول الفرص المتاحة وما تتميز به سريلانكا من موارد طبيعية متنوعة.

وبحث اللقاء فرص تنمية التعاون والشراكة بين أصحاب الاعمال من البلدين في مجالات "السياحة، التكنولوجيا، المواد الغذائية وغيرها من المجالات"، إلى جانب اهمية عقد اللقاءات المشتركة وتبادل الزيارات والوفود للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

Real Estate Finanace oil الامارات وكالة انباء الامارات غرفة عجمان غرفة تجارة وصناعة عجمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

وزيرة التضامن: معاش استثنائي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا بلغ 3555

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

شاهد .. حريق يلتهم كابينة غاز طبيعي بجوار حي المرج

الصحة: ارتفاع حالات شفاء مصابي فيروس كورونا إلى 424098 وخروجهم من المستشفيات

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

أربعة أشياء يجب تجنب التنظيف بالخل الأبيض

ترشيحاتنا

دراسة ضم أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي.. هل سيصمت بوتين؟

ميدو: الزمالك سيفوز على الوداد.. وتجديد موسيماني للأهلي بمثابة بطولة

عملية سعودية أمريكية تنقذ فتاتين من أسر الحوثيين

أحمد عيد عبد الملك: فيريرا من صفوة المدربين في العالم.. وهذا الحكم كان يغضبني

الصحة: ارتفاع حالات شفاء مصابي فيروس كورونا إلى 424098 وخروجهم من المستشفيات

منابر الأوقاف تجتمع حول منزلة الشهيد في الجمعة الثانية من شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ