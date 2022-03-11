اقتصاد الإمارات| غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع سريلانكا

بحث سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإمارات، مع مالراج دي سيلفا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، التعاون الاقتصادي و تنمية الفرص الاستثمارية المتاحة وفتح قنوات للتعاون بين أصحاب الاعمال في عجمان وسريلانكا، وذلك ضمن جهود غرفة عجمان لتنويع شراكاتها الخارجية مع مختلف الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان فيما ضم وفد جمهورية سريلانكا ميدافي بيريس، مستشار ـ رئيس القنصلية بسفارة سريلانكا وعددا من أصحاب الاعمال.

واكد سالم السويدي ان إمارة عجمان حريصة على تنويع شراكاتها الخارجية وزيادة حجم التجارة الخارجية، مشيراً إلى اهمية اللقاء ودوره في فتح آفاق واعدة لتعزيز التعاون المشترك بين عجمان وسريلانكا وخاصة في ظل المقومات الإقتصادية في البلدين.

واطلع الحضور حول نبذة عن إقتصاد إمارة عجمان وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها، وما تتميز به إمارة عجمان من سهولة ممارسة الاعمال وتوافر بيئة أعمال تنافسية تتسم بالمرونة وسرعة انجاز الاجراءات.

وأكد مدير عام غرفة عجمان، أن المعارض والفعاليات والأحداث الاقتصادية تمثل بوابة رئيسية لتعزيز التعاون المشترك وفتح قنوات للتعاون بين أصحاب الاعمال لتبادل الصفقات والشراكات والخبرات، مشيراً إلى أهمية تبادل أجندة الفعاليات والمعارض التي ستُنظم في البلدين وبحث سبل المشاركة في تلك المعارض.

من جانبه وجه مالراج دي سيلفا الشكر إلى غرفة عجمان على حفاوة الاستقبال، وأشاد بالعلاقات المتينة بين الامارات وسريلانكا، وإستعرض للحضور نبذة حول الفرص المتاحة وما تتميز به سريلانكا من موارد طبيعية متنوعة.

وبحث اللقاء فرص تنمية التعاون والشراكة بين أصحاب الاعمال من البلدين في مجالات "السياحة، التكنولوجيا، المواد الغذائية وغيرها من المجالات"، إلى جانب اهمية عقد اللقاءات المشتركة وتبادل الزيارات والوفود للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.