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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 559 مليون درهم قيمة التصرفات العقارية برأس الخيمة خلال فبراير

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك في بلدية رأس الخيمة خلال شهر فبراير الماضي 559 مليون درهم بإجمالي 218 مبايعة.

وحسب التقرير الصادر عن البلدية، تصدرت الجزيرة الحمراء أكثر المناطق تداولا حيث بلغت المبايعات فيها 69 مبايعة بقيمة 462 مليون درهم وكانت أعلى قيمة مبايعة بـ 410 ملايين درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3 مليارات درهم .

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وشهدت الدائرة تسجيل 383 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم منها 61 مبايعة أراض بقيمة 612.92 مليون درهم و322 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 609.81 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 305 ملايين درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.54 مليار درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 218.79 مليون درهم و 62 رهن فلل وشقق بقيمة 1.32 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 105 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 314.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 283 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 6 ملايين درهم.

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