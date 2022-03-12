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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. كيف كشفت روسيا سلاح أوكرانيا البيولوجي عن طريق الطيور المرقمة؟

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأول الخميس، الولايات المتحدة بأنها موّلت برنامج بحوث حول أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من القبض على الطيور المرقمة، التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في منطقتي إيفانوفو وفورونيج في روسيا.

موسكو تتهم أوكرانيا بتطوير سلاح بيولوجي قرب الحدود الروسية

الوضع خارج السيطرة

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنه لو لم يتم إيقاف نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لخرجت الآن عن السيطرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي، أنه "إذا لم يتم إيقاف هذا (نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا) الآن، فسيكون كل شيء خارج نطاق السيطرة، وسيخضع حصريا لسيطرة القوى المتطرفة، والتي يبدو أنها بدورها لم تعد خاضعة للسيطرة".

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة أسلحة بيولوجية الطيور المرقمة أوكرانيا الخارجية الروسية

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