بوتين يرحب باستقدام "متطوعين" لتقديم المساعدة العسكرية في دونباس

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باقتراح إشراك متطوعين في تقديم المساعدة العسكرية في دونباس بدون تكلفة.

وقال بوتين - في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم/الجمعة/ - "بالنسبة لإرسال المرتزقة من جميع أنحاء العالم إلى أوكرانيا، فالرعاة الغربيون لأوكرانيا لا يخفون ذلك، والنظام الأوكراني لا يخفي ذلك، بل يفعلون ذلك علانية، متجاهلين جميع قواعد القانون الدولي".

وأضاف: "لهذا السبب إذا رأيت أن هناك أشخاصًا يرغبون في القدوم كمتطوعين، خاصةً ليس من أجل المال، ومساعدة الأشخاص المقيمين في دونباس، علينا أن نساعدهم في الانتقال إلى منطقة القتال".

من جهته، ذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أنه تلقى "طلبات عديدة من متطوعين مختلفين من دول مختلفة، ممن يريدون القدوم إلى (لوهانسك) و(دونيتسك)"، موضحًا أن "غالبية الطلبات جاءت من الشرق الأوسط، حيث تلقينا أكثر من 16 ألفًا منها".

وأضاف شويجو: "أننا نعتقد أنه من الصواب الاستجابة بشكل إيجابي لهذه الطلبات، خاصة وأن هذه الطلبات ليست من أجل كسب المال، ولكن تتعلق بالرغبة الحقيقية لهؤلاء الأشخاص.. نحن نعرف الكثير منهم، لقد ساعدونا في القتال ضد تنظيم داعش في أصعب الأوقات، خلال السنوات العشر الماضية".

وفي السياق، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف : "إن اقتراح وزير الدفاع شويجو إرسال متطوعين إلى أوكرانيا لا يشمل المواطنين الروس، والحديث يدور عن متطوعين من دول الشرق الأوسط".

وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال عما إذا كانت فكرة إرسال متطوعين أجانب إلى أوكرانيا تشمل إرسال مواطنين روس: "أن سيرجي شويجو في الأساس كان يتحدث عن طلبات متطوعين من دول الشرق الأوسط ومن سوريا"، نافيًا أن يكون الحديث يدور عن مواطني روسيا.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط جلب متطوعين من روسيا، أشار بيسكوف إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك حديث عن هذا وأنه لا يعلم شيئًا بشأن هذه الخطط.

وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده ستتحقق مما إذا كان "فيسبوك" و"إنستجرام" قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، مشيرًا إلى أنه من الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم في حال إذا كان هذا الأمر قد حدث.

وقال بيسكوف: "إن هذه معلومات تتطلب تأكيدا ودراسة دقيقين للغاية".

وصرح دميتري بيسكوف بأن الغرب فرض عقوبات منذ فترة طويلة على روسيا وسيواصل فعل ذلك حتى لو لم تبدأ موسكو عمليتها الخاصة في أوكرانيا، قائلاً : "نعرف نظراءنا في الخارج بشكل أو بآخر، يمكننا أن نتخيل أنهم يستطيعون مواصلة تطلعات العقوبات هذه لفترة طويلة قادمة.. في الواقع، لقد كانوا يفعلون ذلك منذ عدة عقود بالفعل وسيواصلون ذلك مع أو بدون العملية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف ردًا على تقرير يفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيدعو يوم الجمعة إلى إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا: "فيما يتعلق بالإعلان المحتمل عن إجراءات إضافية من قبل الرئيس بايدن، دعونا نعلق على هذا عندما يصبح الأمر حقيقة".