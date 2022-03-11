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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأوكرانية: بوتين يخطط لـ كارثة في تشيرنوبل

بوتين
بوتين

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بخلق 'كارثة من صنع الإنسان' في تشيرنوبيل والتي يخطط لإلقاء اللوم فيها على 'المخربين' الأوكرانيين من أجل تبرير تصعيد حربه ضد الدولة السوفيتية السابقة ، حسبما زعم جهاز استخبارات كييف اليوم.

ويقول الاستخباراتيون الأوكرانيون، وفقا لـ صحيفة ديلي ميل، إن 'الهجوم الإرهابي' سينفذ من قبل عملاء روس انتقلوا أمس وسط مجموعة من 'المتخصصين' الذين أرسلتهم بيلاروس لتولي عمليات السلامة في محطة الطاقة النووية التي دمرت جزئيًا ، والتي استولت عليها القوات الروسية في أيام فتح الغزو.

وأرسلت بيلاروس الفريق بعد أن قام رجال بوتين بفصل تشيرنوبيل عن أنظمة المراقبة التي تُبلغ عن حالة أنظمة السلامة النووية إلى هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وقطعت الطاقة عن المحطة - ما يعني أن المياه المستخدمة للحفاظ على قضبان الوقود باردة لن تكون كذلك. يعد أعلى نفسه تلقائيًا.

ويأتي التحذير الأوكراني على خلفية الحكومات الغربية التي تقول إن روسيا على ما يبدو تضع الأسس لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية في أوكرانيا - وهو هجوم يمكن أن يُلقى باللوم فيه على كييف بهدف تبرير زيادة أخرى في العنف.

كما اتهمت أوكرانيا اليوم الطائرات المقاتلة بشن هجوم 'زائف' على بيلاروس كنص مسبق لإشراك قوات ألكسندر لوكاشينكو في القتال.

وقالت كييف إن قاذفتين من طراز Su-25 عبرتا الحدود من بيلاروس بعد ظهر اليوم، ونفذتا هجمات على الأراضي الأوكرانية ، ثم قصفتا بيلاروسيا نفسها. 

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف إن روسيا خططت للهجوم، والهدف من هذا الاستفزاز هو إجبار القيادة الحالية لبيلاروس على خوض حرب ضد أوكرانيا، موجها حديثه للرئيس البيلاروسي  “موسكو تحاول أن تلصق بك بالدم”

ورفض لوكاشينكو حتى الآن إشراك رجاله في الحرب ، بعد أن ورد أن القادة استقالوا بدلاً من الانضمام إلى القتال. وجاءت عملية 'العلم الكاذب' فور لقاء الرئيس البيلاروسي مع بوتين في موسكو

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت لاحق إنها تتوقع أن تعبر القوات البيلاروسية الحدود وتنضم إلى القتال الساعة 9 مساءً الليلة.

ويقول خبراء السلامة النووية إن تشيرنوبيل بها مولدات ديزل كان من المفترض أن يتم تشغيلها تلقائيًا بعد فصل الطاقة للحفاظ على عمل المضخات ، وبعد ذلك سيبدأ الماء الذي يبرد قضبان الوقود النووي في المحطة في التبخر - مما يؤدي إلى كشف القضبان التي يمكن أن تبدأ بعد ذلك في الاحتراق و خلق سحابة من الرماد المشع. 

لكن وكالة المخابرات الرئيسية في كييف تعتقد أن تصرفات موسكو تظهر أنها تمهد الطريق لكارثة نووية مصطنعة. 

ويقولون إن القوات الروسية كانت تجمع جثث الجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في القتال في مطار هوستوميل - موقع الاشتباكات بالقرب من كييف - في شاحنات مبردة حتى يمكن نقلهم إلى تشيرنوبيل وتقديمهم كمخربين.

ودافع بوتين هو 'ابتزاز المجتمع الدولي' لفرض عقوبات على روسيا وتقديم أسلحة لأوكرانيا ، التي قاتلت قوات الزعيم الروسي إلى شبه طريق مسدود مع خسائر فادحة، وفقا لما تروجه الاستخبارات الاوكرانية

و في الوقت نفسه ، فإن الكارثة - التي من شبه المؤكد أن تتسبب في سقوط إشعاعي على روسيا - ستستخدم أيضًا لتبرير استخدام مزيد من القوة ضد أوكرانيا.

 

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