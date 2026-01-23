وفر وقتك .. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري في 2026

تزايد البحث من قبل المواطنين حول خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري 2026 أونلاين، من أجل تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت بدلاً من الانتظار في الطوابير، في ظل الزحام الذي يتعرض له المواطنين في أماكن الشهر العقاري، حيث سعت الحكومة الى التخفيف عن المواطن، من خلال حجز موعد للتوجه الى الشهر العقاري، إضافة لتساؤلات حول مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري.

خطوات حجز موعد بالشهر العقاري في 2026

أتاحت وزارة العدل المصرية، تطبيق «أرغب في عمل توكيل» عبر بوابة مصر الرقمية، على الهاتف المحمول خاص لحجز خدماتها، والتي تمكن المواطن من حجز دور خاص عن طريق الهاتف قبل الذهاب الي مكتب التوثيق لتوفير الوقت والجهد، وجاءت الخطوات كالتالي:

ـ الدخول على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

ـ تسجيل الدخول على تطبيق «أرغب في عمل توكيل» باستخدام بيانات الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد للمرة الأولى.

ـ ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

ـ حدد نوع المحرر الذي يرغب المواطن في استخراجه من الشهر العقاري.

ـ اختر أقرب مكتب توثيق لعنوان الشخص.

ـ اضغط على أيقونة «قوائم وخرائط مكاتب التوثيق المميكنة».

ـ حدد الموقع باستخدام نظام المواقع «GPS».

ـ اختر اليوم والموعد المناسبين.

ـ تأكد من البيانات المدخلة واضغط على «موافق» لإتمام الحجز.

الأوراق اللازمة لحجز موعد في الشهر العقاري

يأتي التطبيق ضمن تحديث أساليب وطرق تقديم الخدمات المتميزة التي تسهل وتوفر على المتعامل من خلال تقديم خدمات الكترونية والاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتختلف المستندات المطلوبة لـ حجز موعد بالشهر العقاري حسب نوع الخدمة، ولكن في جميع الأحوال يجب توافر المستندات التالية:

ـ بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ المستندات الداعمة للخدمة المطلوبة «عقد الملكية، أو مستندات أخرى».

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري

تعمل مكاتب الشهر العقاري من السبت إلى الخميس، وذلك على فترتين:

ـ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا إلى 4 بعد الظهر.

ـ الفترة المسائية «بعض المكاتب» من 5 عصرا حتى الساعة 9 مساءً.

الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري

ـ تسجيل الملكيات العقارية والتصديقات.

ـ الرهن العقاري وتعديل البيانات.

ـ توثيق العقود بأنواعها سواء بيع أو شراء أو إيجار.

ـ إصدار التوكيلات العامة والخاصة.

ـ خدمات إلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية لتسهيل بعض المعاملات عن بُعد.

خطوات تعديل أو إلغاء موعد الحجز

في حال الرغبة في تعديل أو إلغاء حجز موعد لعمل توكيل في الشهر العقاري، يتم اتباع الخطوات التالية:

ـ فتح التطبيق والتوجه إلى قائمة "مواعيدي".

ـ اختيار الموعد المحجوز ثم الضغط على تعديل أو إلغاء.

ـ إدخال البيانات الجديدة في حال التعديل، أو تأكيد الإلغاء.