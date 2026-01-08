قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتقليل مدة الانتظار.. طريقة وتكاليف توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري

توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري
توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري
خالد يوسف

يهتم المواطنون بمعرفة طريقة وتكاليف توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري 2026، وهي الخطوات الواجب اتباعها لضمان حماية حقوق المستأجر وإنهاء العديد من الخدمات التي تتطلب وجود عقد إيجار موثق، حيث توفر مكاتب الشهر العقاري خدمة التوثيق، كما توفر طريقة وتكاليف توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري الكترونيا عبر منصة مصر الرقمية. 

طريقة وتكاليف توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري

إن كنت تبحث عن طريقة وتكاليف توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري، فإن وزارة العدل المصرية، وفرت العديد من الخدمات التي تساعد المواطنين في إنجاز مطالبهم بشكل أسرع من ذي قبل.

وتشترط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن يكون طلب توثيق عقد إيجار رسمي مقدم من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، وفقًا لضوابط هذه الخدمة والتي يمكن إنجازها من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى رابط منصة مصر الرقمية من هــــنــــا.

ـ تسجيل الدخول على المنصة

ـ اختيار خدمات التوثيق ثم حجز معاد.

ـ ملء البيانات المطلوبة للتواصل.

ـ استلام رسالة بالموعد المحدد عبر رسائل الهاتف.

ـ التوجه إلى مكتب الشهر العقاري في منطقتك في الموعد المحدد.

ـ تقديم المستندات المطلوبة.

ـ يقوم الموظف باستخراج المعاملة برقم وحرف وسنة.

ـ التوقيع من قبل المالك والمستأجر.

ـ دفع الرسوم المقررة.

ـ استلام العقد الموثق.

شروط توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري

تتمثل أهم شروط توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري، في ضرورة إحضار مقدم الطلب لأصل بطاقة الرقم القومي السارية الخاصة بالطرفين عند استلام العقد الموثق، كذلك حضور الطرفين بشخصيهما أو وكلاء عنهما.

وتشترط مصلحة الشهر العقاري أيضًا تقديم أصل عقد الإيجار كمستند رسمي بدونه لن يتم التوثيق، ولا يُقبل صور منسوخة منه.

رسوم توثيق عقد إيجار شقة في الشهر العقاري

وحددت مصلحة الشهر العقاري رسوم توثيق عقد إيجار شقة في الشهر العقاري، حيث يتكلف مقدم الطلب نحو 30 جنيهًا كحد أدنى قابل للزيادة، تشمل 20 جنيهًا سعر الطلب، ويضاف لها رسمًا نسبيًا يعتمد على القيمة والمدة بواقع نصف في المائة بحد أدني 10 جنيهات.

وتتيح أيضًا وزارة العدل خدمة إجراء طريقة وتكاليف توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري، من خلال السيارات المتنقلة التي تقدم الخدمة مقابل رسوم قيمتها 500 جنيه، ويتم حجز موعد لها عبر الاتصال على رقم 01555559875.

وتتميز طريقة وتكاليف توثيق عقد إيجار رسمي في الشهر العقاري

عبر السيارات المتنقلة، أنها تنتقل مباشرة في الموعد المحدد إلى مقر سكن المواطن أو الشركة ومصممة لدخول "ذوي الهمم" وتعمل بنظام الشباك الواحد.

تقليل مدة الانتظار تكاليف توثيق عقد إيجار رسمي الشهر العقاري الشهر العقاري 2026 منصة مصر الرقمية

