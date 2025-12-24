قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
بإنشاء حساب على مصر الرقمية.. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري

الشهر العقاري
الشهر العقاري
خالد يوسف

تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين، عن خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري وإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، باعتبار أن خدماته لا غنى عنها لدى المواطنين لقضاء متطلباتهم.

مواعيد عمل الشهر العقاري ديسمبر 2025

تبدأ مواعيد العمل في الشهر العقاري 2025 من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا، مع فترة مسائية تبدأ من الساعة 4:30 عصرًا وحتى 7:30 مساءً.

خطوات إنشاء حساب على مصر الرقمية

ـ ادخل على موقع منصة مصر الرقمية.

ـ اضغط على «إنشاء حساب».

ـ أدخل الرقم القومي، اسم الأم، ورقم المصنع «الموجود أسفل صورة البطاقة»

ـ أدخل رقم هاتفك المحمول لتصلك رسالة تفعيل، ثم أدخل الكود.

ـ أدخل البريد الإلكتروني وأنشئ كلمة مرور لتفعيل حسابك.

خطوات حجز موعد بالشهر العقاري على الموقع

ـ ادخل إلى حسابك على منصة مصر الرقمية.

ـ من قائمة الخدمات، اختر «الشهر العقاري والتوثيق» ثم «خدمات التوثيق».

ـ اضغط على أيقونة «حجز موعد».

ـ حدد نوع الخدمة المطلوبة «توكيل رسمي عام - خاص، توثيق عقد بيع، إلخ».

ـ أدخل بياناتك الشخصية بدقة «الاسم الرباعي، الرقم القومي، الهاتف».

ـ اختر أقرب مكتب توثيق لك أو من المكاتب المتاحة.

ـ اختر التاريخ والوقت المناسبين من المواعيد المتاحة.

ـ قم بتأكيد البيانات، واضغط «موافق».

ـ ستصلك رسالة نصية بكود الحجز ورقم الطلب احتفظ به.

خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري من التطبيق

- تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» على الهاتف المحمول «لأجهزة الأندرويد والآيفون».

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

ـ تحديد نوع المحرر الذي يرغب المواطن في استخراجه من الشهر العقاري.

ـ ثم اختر أقرب مكتب توثيق لعنوان الشخص.

ـ الضغط على أيقونة «قوائم وخرائط مكاتب التوثيق المميكنة».

ـ تحديد الموقع باستخدام نظام المواقع «GPS».

ـ ثم اختر اليوم والموعد المناسبين.

ـ ثم تأكد من البيانات المدخلة واضغط على «موافق» لإتمام الحجز.

أماكن مكاتب الشهر العقاري

مكتب توثيق مدينة نصر

يقع في الحي السابع، شارع الطيران، مدينة نصر، ويقدم خدمات مثل توثيق التوكيلات وعقود البيع، إصدار التصديقات.

مكتب توثيق المهندسين

يتواجد في شارع جامعة الدول العربية، المهندسين، والخدمات التي يقدمها هي: توثيق التوكيلات، تسجيل العقارات.

مكتب توثيق التجمع الخامس

يقع في شارع التسعين الشمالي، التجمع الخامس، ويقدم الخدمات التالية: خدمات التوثيق والتسجيل للعقارات في المناطق الجديدة.

مكتب توثيق 6 أكتوبر

يتواجد في الحي الثالث، مدينة 6 أكتوبر، ويقدم الخدمات التالية: توثيق التوكيلات، تسجيل الأراضي والعقارات.

مكتب توثيق مصر الجديدة

يقع في شارع الثورة، مصر الجديدة، ويقدم الخدمات التالية: توثيق عقود البيع، إصدار التوكيلات العامة والخاصة.

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير

