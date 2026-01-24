قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
وفر وقتك .. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري في 2026
ترامب: كندا تعارض بناء القبة الذهبية الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستحميها
هامبورج يتعادل سلبيا مع سانت باولي في الدوري الألماني
دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر
توك شو

عبد الخالق صلاح

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تونس، إن الحكومة التونسية اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة على عدة مستويات؛ لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وتسببت في سيول وفيضانات واسعة بعدد من المناطق.

وأضافت رمضاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحصاد المغاربي"، مع الإعلامية داما الكردي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن فرق الحماية المدنية نفذت تدخلات ميدانية مكثفة شملت إجلاء عدد من السكان من الأحياء التي غمرتها المياه، إلى جانب شفط المياه من المنازل والشوارع، مشيرة إلى أن بعض الأحياء لا تزال تشهد تجمعات مائية حتى الآن، وتستمر عمليات المعالجة وشفط المياه بها.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الأجهزة الأمنية التونسية شاركت بكامل فرقها في تأمين المناطق المتضررة وتوفير المعدات اللازمة، إلى جانب تدخلات الهلال الأحمر التونسي من خلال سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، فضلًا عن مشاركة فرق تطوعية ساهمت في مساعدة الأهالي على مواجهة آثار السيول والتقلبات الجوية الحادة.

وأشارت إلى أن موجة الطقس السيئ بدأت مساء يوم الإثنين، وازدادت شدتها يوم الثلاثاء، مخلفة خسائر بشرية تمثلت في وفاة 5 أشخاص، إضافة إلى فقدان 4 بحارة عُثر على أحدهم لاحقًا على السواحل الليبية، مع تسجيل أضرار كبيرة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، خاصة في العاصمة تونس والمدن الساحلية، حيث ارتفع منسوب مياه البحر ووصل إلى الطرقات الرئيسية والمقاهي والمطاعم، مسببًا أضرارًا واسعة.

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 24 يناير 2026..تخل عن أي أفكار سلبية

