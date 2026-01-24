خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تونس، إن الحكومة التونسية اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة على عدة مستويات؛ لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وتسببت في سيول وفيضانات واسعة بعدد من المناطق.

وأضافت رمضاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحصاد المغاربي"، مع الإعلامية داما الكردي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن فرق الحماية المدنية نفذت تدخلات ميدانية مكثفة شملت إجلاء عدد من السكان من الأحياء التي غمرتها المياه، إلى جانب شفط المياه من المنازل والشوارع، مشيرة إلى أن بعض الأحياء لا تزال تشهد تجمعات مائية حتى الآن، وتستمر عمليات المعالجة وشفط المياه بها.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الأجهزة الأمنية التونسية شاركت بكامل فرقها في تأمين المناطق المتضررة وتوفير المعدات اللازمة، إلى جانب تدخلات الهلال الأحمر التونسي من خلال سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، فضلًا عن مشاركة فرق تطوعية ساهمت في مساعدة الأهالي على مواجهة آثار السيول والتقلبات الجوية الحادة.

وأشارت إلى أن موجة الطقس السيئ بدأت مساء يوم الإثنين، وازدادت شدتها يوم الثلاثاء، مخلفة خسائر بشرية تمثلت في وفاة 5 أشخاص، إضافة إلى فقدان 4 بحارة عُثر على أحدهم لاحقًا على السواحل الليبية، مع تسجيل أضرار كبيرة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، خاصة في العاصمة تونس والمدن الساحلية، حيث ارتفع منسوب مياه البحر ووصل إلى الطرقات الرئيسية والمقاهي والمطاعم، مسببًا أضرارًا واسعة.