شباب بلوزداد الجزائري يكتسح جالاكسي البتسواني برباعية في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق شباب بلوزداد الجزائري انتصارًا عريضًا على جوانينج جالاكسي البتسواني بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتتح محمد إسلام بكير التسجيل لشباب بلوزداد في الدقيقة 25، أعقبه كريم عريبي بهدف ثان في الدقيقة 41.

وسجل سيسينيي الهدف الأول لجوانينج جالاكسي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف حسين سالمي الهدف الثالث للفريق الجزائري في الدقيقة 70.

واختتم خير الدين المرزوقي مهرجان الأهداف للفريق الجزائري في الدقيقة 91 مؤكدا انتصار فريقه

جدير بالذكر أن جالاكسي لعب منقوصًا بعد تحصل لاعبه مواجي سيشيلي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 23، فيما أهدر كريم عريبي ركلة جزاء لشباب بلوزداد في الدقيقة 19.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد شباب بلوزداد للنقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد جالاكسي عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.