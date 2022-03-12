تعليم الفيوم: توفير موجهين لرعاية التلميذة الكفيفة صاحبة الـ 26 عاما

استجابت سماح محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لمشكلة تلميذة بالفيوم كفيفة منعت من دخول المدرسة بحجة أنها منازل إلا خلال فترة الإختبارات، قائلة: “تواصلت معها بمجرد معرفة المشكلة”.

وأضافت “محمد”، خلال برنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”: “القضية هي أن التلميذة فى عمر الـ 26 عاما.. بينما لا تزيد الشريحة العمرية الموجودة بالمدرسة عن 15 عام ونظام المنازل لا يتيح للطلاب الذهاب للمدرسة بسبب عمرهم”.

وتابعت أنه على الرغم من ذلك تم تكليف وزارة التعليم بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بتلك الحالات، لافتة إلى أنه سيتم توفير موجهين للتلميذة وستأتي فى المديرية أو أى إدارة أقرب لها يوم واحد فى الأسبوع ومساعدتها فى كل المواد التي تريد دراستها.

وأشارت: “نفكر أيضا فى توفير وسيلة نقل مريحة لها.. والله المستعان”.