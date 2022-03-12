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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليم الفيوم: توفير موجهين لرعاية التلميذة الكفيفة صاحبة الـ 26 عاما

التربية والتعليم
التربية والتعليم بالمنوفية

استجابت سماح محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لمشكلة تلميذة بالفيوم كفيفة منعت من دخول المدرسة بحجة أنها منازل إلا خلال فترة الإختبارات، قائلة: “تواصلت معها بمجرد معرفة المشكلة”.

وأضافت “محمد”، خلال برنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”: “القضية هي أن  التلميذة فى عمر الـ 26 عاما.. بينما لا تزيد الشريحة العمرية الموجودة بالمدرسة عن 15 عام ونظام المنازل لا يتيح للطلاب  الذهاب للمدرسة بسبب عمرهم”.

وتابعت أنه على الرغم من ذلك تم تكليف وزارة التعليم بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بتلك الحالات، لافتة إلى أنه سيتم توفير موجهين للتلميذة وستأتي فى المديرية أو أى إدارة أقرب لها يوم واحد فى الأسبوع ومساعدتها فى كل المواد التي تريد دراستها.

وأشارت: “نفكر أيضا فى توفير وسيلة نقل مريحة لها.. والله المستعان”.

وزارة التربية والتعليم محافظة الفيوم تلميذة بالفيوم كفيفة مانشيت

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تعليم الفيوم: توفير موجهين لرعاية التلميذة الكفيفة صاحبة الـ 26 عاما

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