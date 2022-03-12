ليبيا.. تعرف على الأحوال الجوية المتوقعة اليوم السبت

توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية في نشرتها الجوية اليوم السبت أن يميل الطقس للاعتدال على أغلب المناطق، بينما تبقي الأجواء باردة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (19-22) مْ.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14- 19) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-26) مْ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 23) مْ.