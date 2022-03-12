بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كبسة بالأرانب

كبسة بالأرانب من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك بالأخص في الولائم و العزائم.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كبسة بالأرانب في المنزل بأٍهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

مقادير كبسة بالأرانب



أرانب مقطعة

بهارات

فلفل ألوان

بصل

زيت

ملح – فلفل

فلفل حار

ليمون أسود

ورق لورا

حبهان

قرنفل

قرفة ناعمة

طماطم

أرز بسمتي



طريقة تحضير كبسة بالأرانب



- تقطع الأرانب وتحمر في الزيت مع البصل المفروم و4 حبات ليمون أسود وورق لورا ومرقة وقرفة ناعمة وجزر وفلفل حار وملح وفلفل

- نستمر في التقليب ثم تضاف إليها الطماطم المقطعة

- ويضاف الماء والمرقة وتترك لتغلي، ثم يضاف الأرز المغسول وتترك لتنضج على نار هادئة حتى تمام النضج وتقدم