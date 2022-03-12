بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كبسة بالأرانب

كبسة بالأرانب من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك بالأخص في الولائم و العزائم.
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كبسة بالأرانب في المنزل بأٍهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.
مقادير كبسة بالأرانب
أرانب مقطعة
بهارات
فلفل ألوان
بصل
زيت
ملح – فلفل
فلفل حار
ليمون أسود
ورق لورا
حبهان
قرنفل
قرفة ناعمة
طماطم
أرز بسمتي
طريقة تحضير كبسة بالأرانب
- تقطع الأرانب وتحمر في الزيت مع البصل المفروم و4 حبات ليمون أسود وورق لورا ومرقة وقرفة ناعمة وجزر وفلفل حار وملح وفلفل
- نستمر في التقليب ثم تضاف إليها الطماطم المقطعة
- ويضاف الماء والمرقة وتترك لتغلي، ثم يضاف الأرز المغسول وتترك لتنضج على نار هادئة حتى تمام النضج وتقدم