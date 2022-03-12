عبير صبري تروج لمسلسلها الرمضاني يوتيرن

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها بالبوستر الترويجي للمسلسل الرمضاني (يوتيرن)، ونشرته من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت عبير صبري، من خلال البوستر معلقة: “يوتيرن رمضان باذن الله 🙏العدل جروب ريهام حجاج سامح عبد العزيز أيمن سلامه ”.

وينتمى مسلسل يوتيرن إلى نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، وتدور الأحداث حول كيفية ان يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بان طريقه كان خاطئا من البداية ويندم بعد ذلك ثم يريد العودة الي الطريق الصحيح.

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - صفاء الطوخي .

مسلسل توتيرن من إخراج سامح عبد العزيز ومن تأليف إيمن سلامة ومن انتاج جمال العدل.