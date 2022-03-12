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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المعراج العلوي فى المعادي الجديدة يشكون من انتشار الكلاب المسعورة

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

أرسلت القارئة  شيماء سمير شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من انتشار الكلاب الضالة.

وقالت  شيماء سمير في شكواها: نعاني نحن سكان المجاورة الثالثة بالمعراج العلوي بالمعادي الجديدة من وجود كلاب مسعورة بالمنطقة وعقرت عدد كبير من سكان المنطقة.

َطالبت القارئة  شيماء سمير المسئولين فى محافظة القاهرة وحي المعادي بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية .

وللتواصل مع مقدمة الشكوى على رقم: 01270901943.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الكلاب الضالة المعادي الجديدة المعراج العلوي محافظة القاهرة حى المعادى

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