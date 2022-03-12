سعاد نصر.. الضحكة الصافية.. اشتهرت بماما مايسة ووصيتها قبل الوفاة ب5 دقائق

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر صاحبة خفة الدم والتي قدمت عديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ الفن المصري على الرغم من ظهورها في الأعمال الفنية بأدوار ثانوية إلا أنها كانت تمنحها طابع خاص وتترك بصمة واضحة بالعمل الفنى.

ونرصد في التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة سعاد نصر.

حياة سعاد نصر

سعاد نصر عبد العزيز، هو الاسم الكامل للفنانة سعاد نصر، التي ولدت يوم الثاني عشر من شهر مارس عام 1953 بحي شبرا القاهرة وحصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1975 وعلى الرغم من أعمالها الكوميدية إلا أنها بدأت مشوارها التمثيلي منذ الدراسة بالمعهد في الأدوار التراجيدية التي كانت تجيدها ببراعة.

سعاد نصر

مشوار سعاد نصر الفنى

اكتشف الفنان كرم مطاوع الطابع الكوميدي التلقائي في سعاد نصر وهو أول من وجهها لتقديم الكوميديا بدلا من التراجيديا وفي عام 1982 بدأت مشوارها السينمائي من خلال فيلم "الغيرة القاتلة" وكان فيلم "هنا القاهرة" مع الفنان محمد صبحي بالغ الأثر في مشوارها الفني، حيث وضعها في مصاف نجوم السينما وكونت ثنائيا ناجحا مع الفنان محمد صبحي، وخصوصا على مستوى الدراما التليفزيونية منذ مسلسل سنبل ورحلة اليوم حتى مسلسل يوميات ونيس بأجزائه المتعددة في دور ماما مايسة.

سعاد نصر

ويحرص الفنان محمد صبحى على أحياء ذكرى رفيقة دربه سعاد نصر عبر تعليقات له على صفحته على الفيسبوك ولعل أعرب عن اشتياقه لها والتي شكلت معه ثنائيا فنيا ناجحا ووصف فقدانها بـ " اليتم" ونشر من قبل صورة تجمعهما من اشهر اعمالهما، وعلق :" عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفنى والإنسانى، كما لو كان جناحى الثانى اتكسر".

سعاد نصر

وقدمت سعاد نصر خلال مشوارها الفني ما يقرب من 150 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح، ومن اشهر افلامها حدوتة مصرية ، شقة مصر الجديدة، خريف آدم، صايع بحر ، علي سبايسي ، الحياة منتهى اللذة ، جواز بقرار جمهوري واخر افلامها ابو كرتونة.



وفي الدراما يعد مسلسل يوميات ونيس من انجح اعمالها حتى لقبها الجمهور بـ مايسة نسبة الى دورها في المسلسل الذي قدم منه الكثير من الاجزاء.

سعاد نصر

زيجات سعاد نصر

تزوجت مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنتا وولدا هما فيروز وطارق، إلا أن هذه الزيجة انتهت بالانفصال، والزيجة الثانية كانت من مهندس البترول محمد عبد المنعم التي استمرت معه حتى وفاتها.

سعاد نصر

وصية ووفاة سعاد نصر

توفيت وهي عمرها 53 سنة بعد أن دخلت غيبوبة لمدة عام، فمازالت حكاية وفاة سعاد نصر خالدة في أذهان محبيها بسبب موتها المفاجئ عام 2007 .

سعاد نصر

في عام 2006، خضعت سعاد نصر لعملية شفط الدهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة دامت عامًا كاملًا بعد إعطاءها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراءها.

ظلت سعاد نصر في الغيبوبة لمدة سنة كاملة، وبشكل مفاجئ يوم 5 يناير 2007، فاقت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق فقط، لكنها كانت اللحظات الأخيرة في حياتها، ليكتب لها قدرها أن تفيق لتردد آخر كلماتها قبل وفاتها.

سعاد نصر

قالت سعاد نصر بعد إفاقتها من الغيبوبة وقبل وفاتها بلحظات :" ربي إذا بعثت فيّ الروح، فابعثها طاهرة، وإذا توفيتني، فتوفني مع الأبرار"، وذلك وفقاً لما أعلنه زوجها المهندس محمد عبد المنعم .

سعاد نصر

وقال زوجها في تصريحات بعد وفاتها، أن سعاد نصر فاقت لمدة دقائق وتحدثت معه وأوصته بأن تدفن سريعًا إذا توفيت، وأن يبقى أهلها لما يقارب الساعة حول قبرها للدعاء لها.