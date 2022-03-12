عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعاد نصر.. الضحكة الصافية.. اشتهرت بماما مايسة ووصيتها قبل الوفاة ب5 دقائق

سعاد نصر
سعاد نصر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر صاحبة خفة الدم والتي قدمت عديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ الفن المصري على الرغم من ظهورها في الأعمال الفنية بأدوار ثانوية إلا أنها كانت تمنحها طابع خاص وتترك بصمة واضحة بالعمل الفنى.

ونرصد في التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة سعاد نصر.

حياة سعاد نصر

سعاد نصر عبد العزيز، هو الاسم الكامل للفنانة سعاد نصر، التي ولدت يوم الثاني عشر من شهر مارس عام 1953 بحي شبرا القاهرة وحصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1975 وعلى الرغم من أعمالها الكوميدية إلا أنها بدأت مشوارها التمثيلي منذ الدراسة بالمعهد في الأدوار التراجيدية التي كانت تجيدها ببراعة.

سعاد نصر

مشوار سعاد نصر الفنى

اكتشف الفنان كرم مطاوع الطابع الكوميدي التلقائي في سعاد نصر وهو أول من وجهها لتقديم الكوميديا بدلا من التراجيديا وفي عام 1982 بدأت مشوارها السينمائي من خلال فيلم "الغيرة القاتلة" وكان فيلم "هنا القاهرة" مع الفنان محمد صبحي بالغ الأثر في مشوارها الفني، حيث وضعها في مصاف نجوم السينما وكونت ثنائيا ناجحا مع الفنان محمد صبحي، وخصوصا على مستوى الدراما التليفزيونية منذ مسلسل سنبل ورحلة اليوم حتى مسلسل يوميات ونيس بأجزائه المتعددة في دور ماما مايسة.

سعاد نصر

ويحرص الفنان محمد صبحى على أحياء ذكرى رفيقة دربه سعاد نصر عبر تعليقات له على صفحته على الفيسبوك ولعل أعرب عن اشتياقه لها والتي شكلت معه ثنائيا فنيا ناجحا ووصف فقدانها بـ " اليتم" ونشر من قبل صورة تجمعهما من اشهر اعمالهما، وعلق :" عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفنى والإنسانى، كما لو كان جناحى الثانى اتكسر".

سعاد نصر

وقدمت سعاد نصر خلال مشوارها الفني ما يقرب من 150 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح، ومن اشهر افلامها حدوتة مصرية ، شقة مصر الجديدة، خريف آدم، صايع بحر ، علي سبايسي ، الحياة منتهى اللذة ، جواز بقرار جمهوري واخر افلامها ابو كرتونة.

وفي الدراما يعد مسلسل يوميات ونيس من انجح اعمالها حتى لقبها الجمهور بـ مايسة نسبة الى دورها في المسلسل الذي قدم منه الكثير من الاجزاء.

سعاد نصر

زيجات سعاد نصر

تزوجت مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنتا وولدا هما فيروز وطارق، إلا أن هذه الزيجة انتهت بالانفصال، والزيجة الثانية كانت من مهندس البترول محمد عبد المنعم التي استمرت معه حتى وفاتها.

سعاد نصر

وصية ووفاة سعاد نصر

توفيت وهي عمرها 53 سنة بعد أن دخلت غيبوبة لمدة عام، فمازالت حكاية وفاة سعاد نصر خالدة في أذهان محبيها بسبب موتها المفاجئ عام 2007 .

سعاد نصر 

في عام 2006، خضعت سعاد نصر لعملية شفط الدهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة دامت عامًا كاملًا بعد إعطاءها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراءها.

بعد فترة من الغياب.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

حصل قاتلها على براءة.. بماذا أوصت سعاد نصر قبل وفاتها بـ 5 دقائق؟

ظلت سعاد نصر في الغيبوبة لمدة سنة كاملة، وبشكل مفاجئ يوم 5 يناير 2007، فاقت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق فقط، لكنها كانت اللحظات الأخيرة في حياتها، ليكتب لها قدرها أن تفيق لتردد آخر كلماتها قبل وفاتها.

سعاد نصر

قالت سعاد نصر بعد إفاقتها من الغيبوبة وقبل وفاتها بلحظات :" ربي إذا بعثت فيّ الروح، فابعثها طاهرة، وإذا توفيتني، فتوفني مع الأبرار"، وذلك وفقاً لما أعلنه زوجها المهندس محمد عبد المنعم .

سعاد نصر

وقال زوجها في تصريحات بعد وفاتها، أن سعاد نصر فاقت لمدة دقائق وتحدثت معه وأوصته بأن تدفن سريعًا إذا توفيت، وأن يبقى أهلها لما يقارب الساعة حول قبرها للدعاء لها.

وفاة سعاد نصر سعاد نصر محمد صبحي مسلسل يوميات ونيس ذكري ميلاد سعاد نصر Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

الداخلية توجه ضربات موجعة لـ محتكري السلع الغذائية ولصوص الدعم.. تفاصيل

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

"ذروة عدم الاستقرار"..الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم 12 / 3 / 2022

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

موضوعات متعلقة

قصة مرض عادل خيري قبل عام من وفاته.. نوستالجيا

الجمهور يختار 5 متسابقين.. تفاصيل حلقة اليوم ببرنامج الدوم

قصة محاولة نجوى سالم الانتحار بعد وفاة والدتها.. نوستالجيا

كايروكي يحيي حفلا غنائيا بمركز البروچ الثقافي.. الليلة

هلا خورفكان.. محمد عبده يجري البروفات النهائية استعدادًا لحفل الليلة

مافي أحد مرتاح| عبدالله الرويشد يبدع في حفل فبراير الكويت

علي الهلباوي يحيي حفلا في ساقية الصاوي.. 23 مارس

في ذكرى يوم الشهيد.. أعمال فنية تجسد تضحياتهم.. الاختيار والعمر لحظة الأبرز

ترشيحاتنا

الشوط الأول.. دياز يقود ليفربول للتقدم على برايتون في الدوري الإنجليزي

35 دقيقة.. الأهلي 0 - 1 صن دوانز.. وضغط أحمر لتسجيل التعادل

وضع حجر الأساس لإنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادي الصعايدة

الخارجية الروسية: الشبكات الاجتماعية الأمريكية تشجع التعصب القومي في أوكرانيا

صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

أزهري يفوز مع المنتخب بكأس العالم لكرة اليد تحت 18 عاما: نفسي أحترف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

عندي عفريتين في البيت بشوفهم باستمرار.. أسرار في حياة حورية فرغلي

قصة مدونة أوكرانية وضعت مولودها وسط القتال

تعديلات الفوز بالكرة الذهبية.. هل تقترب من محمد صلاح؟

جثمان شخص آخر.. سيدة تزور قبر زوجها المتوفي لمدة 27 عاما بالخطأ

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

اﻟﻤﺰﻳﺪ