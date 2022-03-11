حصل قاتلها على براءة.. بماذا أوصت سعاد نصر قبل وفاتها بـ 5 دقائق؟

الفنانة التي تميزت بإطلالتها المختلفة، والمبهجة على الشاشة، الفنانة الراحلة سعاد نصر، التي حققت نجاحًا كبيرًا في كل المجالات وتنوعت في أدوارها الفنية ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، لترحل عن عالمنا وتترك خلفها تاريخا فنيا يقارب على 150 عمل فني.

أثارت معاناة الفنانة الراحلة سعاد نصر قبل وفاته تعاطفا، وحزن الكثير من متابعيها ومحبيها، خاصة بعد دخولها غيبوبة استمرت لمدة عام كامل بسبب عملية جراحية، الأمر الذي أثار تساؤلات الكثير في ذلك التوقيت.

أزمة تسببت في رحيل سعاد نصر

أجرت الفنانة الراحلة سعاد نصر عملية جراحية لشفط الدهون الزائدة عن الجسم عام 2006، دخلت على إثرها في غيبوبة لمدة عام كامل، نتيجة جرعة زائدة في التخدير، لتفارق الحياة في يناير عام 2007.

تركت وصيتها قبل رحيلها بـ 5 دقائق

بعد أن ظلت الفنانة الراحلة سعاد نصر في غيبوبة تامة لمدة عام كامل، استفاقت قبل وفاتها بـ 5 دقائق فقط، أوصت خلالها بأن يتم دفنها سريعًا، وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة، بعد رحيلها.

وقالت سعاد نصر قبل أن تفارق عالمنا للأبد: « اللهم توفني مع الأبرار»، لتتوفى بعدها على الفور، راحله عن عالمنا مخلفة ورائها تاريخ فني يقارب من 150 عمل، متنوع ما بين المسلسلات والأفلام والمسرحيات.

سعاد نصر

محاكمة طبيب التخدير المتسبب في وفاتها

أصدرت المحكمة حكما بالسجن 3 سنوات على الطبيب محمود غلاب، طبيب التخدير، الذي أعطى حقنة خاطئة للفنانة الراحلة سعاد نصر، تسبب في دخولها غيبوبة تامة، ومن ثم وفاتها.

أصدرت فيما بعد محكمة الجنح المستأنفة بمدينة نصر بالقاهرة حيثيات حكمها في قضية وفاة الفنانة الراحلة «سعاد نصر»، التي قضت بحبس طبيب التخدير لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، حيث رأت المحكمة تعديل العقوبة للقدر المناسب بجعلها سنة، نظرًا لكبر سن المتهم، إلى جانب عدم إثبات سبق إهماله وتقصيره أو اتهامه في قضايا مماثلة من السيرة الذاتية لطبيب.

راعت المحكمة في حكمها اختلاط الطبيب بأرباب السوابق، ورأت أن المتهم يكفيه ما لقي من إجراءات التحقيق والمحاكمة، اعتقادًا من المحكمة أن المتهم لن يعود لمثل ما اقترفه مرة أخرى، إلى جانب إقرار ورثه الفنانة الراحلة سعاد نصر بالتصالح والتنازل عن القضية.

سعاد نصر

مكتشف سعاد نصر

اكتشف الفنان القدير محمد صبحي، الفنانة الراحلة سعاد نصر، وقدمت معه أشهر أدوارها الفنية «مايسة» في مسلسل «يوميات ونيس» على مدار 5 أجزاء، وفي وفاتها قال محمد صبحي في أحد اللقاءات التليفزيونية: «كانت ضحية إحدى العمليات، علشان التخسيس، وخبت عليا، وقعدت تحاصر المسألة ومقالتش غير لهناء الشوربجي، وفوجئنا في ثانية باللي حصل.. سعاد كانت جميلة، وجه جميل، وشخصية جميلة، وروح جميلة، كانت بني آدمة على أعلى مستوى كإنسانة وفنانة، هي جزء كبير مني وتلميذتي، أنا اللي دربتها علشان تدخل المعهد وبعد كده درست لها وأول ما اشتغلت كانت معايا... »

وتابع: « ساعات الواحد يكتئب لما يشوف متغيرات فيه، وده اللي حصل معاها، لكن عمر الإنسان ما يكتئب لما بيلاقي متغيرات نفسية او سلوكية جواه، مع إننا محتاجين نكتئب لما نلاقي فينا سلوكيات مش على مبادئنا وعلى خلقنا».

سعاد نصر

زواج سعاد نصر

تزوجت الفنانة الراحلة سعاد نصر مرتين الأولى كانت من الفنان الراحل أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه فيروز وطارق، قبل أن تتزوج من المهندس محمد عبد المنعم.