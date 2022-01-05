محمد صبحي يكشف تفاصيل تكريمه في مئوية الأردن.. ويرثي سعاد نصر بهذه الكلمات

قال الفنان الكبير محمد صبحي، إنه يتم تكريمه في احتفالية مئوية في دولة الأردن، مضيفًا أنه حضر للأردن للتكريم في احتفالية هامة.

وأضاف محمد صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن دولة الأردن تشهد حراكا ثقافيا فنيا في غاية الروعة، لافتا إلى دولة الأردن من الدول القريبة لقلبه وكل مصري يحب الاردن والشعب الأردني أيضا.

وفي السياق نفسه أشار الفنان محمد صبحي، إلى أن غدا ذكرى وفاة الفنانة الراحلة سعاد نصر، وهي تلميذتي الرائعة، وندعي لها بالرحمة ونتذكرها بكل خير.