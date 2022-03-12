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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بيت الزكاة والصدقات يقدم إعانات لغير القادرين في أسوان

بيت الزكاة
بيت الزكاة

توجه وفد من بيت الزكاة والصدقات برئاسة اللواء عمرو لطفي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات إلى أسوان ، لتقديم إعانات لغير القادرين في المحافظة، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء.

وقام بيت الزكاة والصدقات ، من خلال التنسيق مع الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة ، واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، بمبادرة لفك كرب عدد من الغارمات من أبناء المحافظة بعد أن تم سداد الديون التي كانت مستحقة عليهن.

وفي إطار برنامج فرحة الذي أطلقه بيت الزكاة والصدقات ، لزواج الفتيات غير القادرات في كافة أنحاء الجمهورية، قام البيت بالمساهمة في زواج عدد من الفتيات من أبناء أسوان من خلال تقديم إعانات مالية لهن لتوفير  الأجهزة ومستلزمات الزواج وتنظيم حفل زواج جماعي لهن باحد فنادق المحافظة، بالإضافة إلى تقديم  مساندة شهرية لبعض السيدات المعيلة التي فقدت عائلها.

كما تم  أيضا توزيع عدد من الكراسي الكهربائية على ذوي الهمم بالمحافظة، من خلال الحفل الذي نظمته وزارة القوى العاملة بالتعاون مع محافظة أسوان لدعم ورعاية ذوي الهمم بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يقوم بها بيت الزكاة والصدقات لتقديم المساعدات والدعم لكافة الفئات غير القادرة ومستحقي الزكاة في كل محافظات الجمهورية.

وأطلق بيت الزكاة والصدقات ، موقعا إلكترونيا يمكن لمن يرغب في الحصول على مساعدة أو دعم من البيت التقديم من خلاله كما يتيح الموقع للراغبين بتقديم زكاتهم وصدقاتهم للبيت من التبرع بخلالها، ويمكنكم الاطلاع على الموقع من خلال الرابط التالي
www.baitzakat.org.eg

بيت الزكاة والصدقات إعانات لغير القادرين شيخ الأزهر مجلس الأمناء الغارمات

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