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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس "غرفة السويس": تعاون مع المحافظة لضبط الأسواق وإقامة معارض أهلا رمضان

صدى البلد

أكد محمد الملاح رئيس غرفة السويس التجارية، أن محافظ السويس اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، يوجهان دعما كبيرا لنا في غرفة السويس من أجل تقديم مزيدا من الخدمات الحديثة المتطورة لمنتسبي الغرفة بما ينعكس ايجابيا علي الخدمات المجتمعية واستقرار السوق.

 

وأشاد "الملاح" باستجابة المحافظ في دعم العارضين من منتسبي الغرفة لاستقبال شهر رمضان المبارك والتسهيلات التي يقدمها للاشتراك في معرض أهلا رمضان من خلال شوادر عرض السلع للمواطنين واستخراج التصاريح  لإقامة البوابات بدون تكلفة في مقابل وضع تخفيضات مميزة علي أسعار السلع لدعم المواطنين في ظل دخول الشهر الكريم وهو ما أعتبره رئيس غرفة السويس دعما حقيقيا للتجار المشاركين في أهلا رمضان لتقديم تخفيضات خاصة علي أسعار السلع.

 

ونوه "الملاح" إلي أن هناك تعاون كبير مع المحافظة والاتحاد العام للغرف التجارية لزيادة معروض السلع استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وهناك لقاءات مكثفة مع المحافظ وممثلي مديرية التموين وتوجيهات المهندس إبراهيم العربي لرصد حالة السوق باستمرار ورفع تقريرا عن الحركة التجارية ومدي توافر السلع وأسعارها يوميا للمساهمة في الأسعار الاسرتشادية بالأسواق وكثفنا الاجتماعات مع كافة الشعب التجارية النوعية خاصة التي تمثل السلع الأساسية والتخفيضات هذا العام في معارض أهلا رمضان ستكون مناسبة لكل الأسر المصرية في ظل التعاون الكبير بين المحافظة والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة السويس ومديرية التموين من أجل ضبط السوق وهناك اجتماعات مكثفة لمجلس إدارة الغرفة من خلال غرفة العمليات الفرعية التي شكلناها بالغرفة لمتابعة الأسواق طبقا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي وهو ما يبشر باستقرار الأسواق في ظل هذا التعاون والتنسيق الكبير بين الجهات المختلفة من أجل مصلحة المواطن.

 

واستكمل رئيس غرفة السويس تصريحاته عن الخدمات الحديثة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها بما يواكب العصر الحديث وينعكس علي الشارع المجمتعي في صورة خدمات للمواطنين وتعود أيضا علي استقرار الأسواق فضلا عن أن مجلس إدارة الغرفة يسعي إلي ضم خدمات جديدة مثل الشهر العقاري والتأمينات الاجتماعية وهناك تنسيق مع محافظ السويس لتدشين هذه الخدمات، مشيرا إلي استجابة المحافظ لدعم الخدمات بالغرفة ولذلك نوجه الشكر للواء اركان حرب عبد المجيد صغر محافظ السويس علي اهتمامه ودعمة للغرفة وإضافة خدمات جديدة لمنتسبيها لأنها في النهاية هي خدمات مجتمعية.

الاتحاد العام للغرف التجارية التموين مديرية التموين مصلحة المواطن اسعار السلع شهر رمضان ابراهيم العربي

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