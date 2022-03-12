رئيس أوكرانيا يقترح إجراء محادثات في إسرائيل لوقف إطلاق النار مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إسرائيل مكان مناسب ويمكن أن تكون أرضا لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع روسيا.

وأعلن رئيس أوكرانيا في تصريحات صحفية عن إحراز بعض التقدم في الاتصالات مع روسيا، قائلا إن المفاوضين الأوكران والروس بدأوا في مناقشة مسائل محددة بدلا من تبادل إنذارات نهائية".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تنظيم محادثات بين موسكو وكييف في إسرائيل، مرجحا أن تل أبيب قد تلعب دورا مهما في تسوية النزاع وتكون بين الدول التي تنتظر منها أوكرانيا ضمانات أمنية لها.

وأشار زيلينسكي إلى حاجة أوكرانيا لمنظومة مضادة للصواريخ، مؤكداً استعداد بلاده لدفع ثمنها.

وشدد على استمرار جيشه في القتال قائلا: "لن نستسلم وسنواصل القتال ضد القوات الروسية.. حرية بلادنا اليوم هي حرية الغرب في الغد".

وكرر الرئيس الأوكراني دعوته للغرب بإغلاق الأجواء في أوكرانيا، معتبراً أن جزءا من مسؤولية الكارثة الإنسانية سيتحمله الغرب لعدم إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا.

على جانب آخر، أوضح زيلينسكي أن لديه مؤشرات بأن الجيش الروسي لديه مشاكل في صفوفه، مضيفا أن روسيا ترسل قوات جديدة إلى أوكرانيا بعد تكبدها أكبر خسائرها منذ عقود".

وأضاف أنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الضغط على روسيا من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الذي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية خطفته.

وحث زيلينسكي روسيا، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، بعد اتهام موسكو بإفشال محاولات الإجلاء السابقة.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

كانت تقارير عبرية، قالت إن إسرائيل ضغطت على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أجل الاستسلام وقبول عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

وحسب موقع "والا" العبري، أكد مسؤول أوكراني أن إسرائيل طلبت من زيلينسكي، الاستسلام والخضوع لشروط موسكو لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال إنه "لا قيمة" لجهود الوساطة التي يبذلها الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن المكالمة الأخيرة بين بينيت وزيلينسكي، أجريت بمبادرة من بينيت، وشهدت محاولات من بينيت للضغط على رئيس أوكرانيا للقبول بشروط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء القتال.

ونفى مستشار أوكراني كبير ومسؤول إسرائيلي، السبت، صحة تقرير إعلامي يشير إلى أن إسرائيل حاولت حث أوكرانيا على الرضوخ للمطالب الروسية خلال المحادثات لإنهاء الحرب.