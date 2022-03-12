حرب على الأسواق وسلع مخفضة.. الداخلية تواجه مافيا رفع الأسعار واحتكار المنتجات

لمواجهة محتكري السلع والمتهمين بالتلاعب في الأسعار، وجهت وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية ضربات موجعة في إطار ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضمان وصول السلع بأسعارها إلي المواطنين.

ومع الحملات الأمنية القوية التي توجهها وزارة الداخلية للمتهمين بالتلاعب في الأسعار واحتكار السلع، أطلقت الوزارة فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد والتي تستمر حتى تاريخ 13 إبريل لتوفير كافة السلع الغذائية والغير غذائية بجودة مرتفعة وأسعار منخفضة.

كما تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

- الداخلية تشن حربا على الأسواق.. وتضبط 9000 قضية تموينية خلال أسبوع

حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9256 قضية تموينية متنوعة، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 168 قضية إسطوانات بوتوجاز بمضبوطات بلغت 1000 إسطوانة بوتوجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 135000 جنية.

كما تمكنت من ضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 490830 لتر لبيعها في السوق السوداء، وأيضا ضبط 9063 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1619٫891 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط 326 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت 587٫919 طن، و1847382 ألف عبوة غذائية، و1023209 قطعة متنوعة، وكذا ضبط 92 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت 38٫936 طن، و67679 عبوة زيت طعام، و3500 رغيف خبز.

- الداخلية تطلق المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات الأسرة

وفي سياق ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، قامت وزارة الداخلية ، بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة ثلاثون يوماً إعتباراً من 15 مارس وحتى 13 إبريل، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.

وهذا بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين لإنشاء سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة وكذا عدد 11 سرادق فرعى بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية ، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية والغير غذائية وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

كما تم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بعدد (25) سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) بالمناطق الأكثر أحتياجاً ، والتى لاتتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

- الأمن يعلن عن ضبط 428 طن سلع غذائية محجوبة عن الأسواق

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار تواصل حملاتها اليومية لضبط الأسواق تمكنت خلال ٢٤ ساعة من ضبط ١٣٠ قضية تموينية بمضبوطات أكثر من ١٠٩٢ طنا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية وتم ضبط أكثر من ٤٢٨ طن سلع غذائية، وفي مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ١٠٥,٥٠٠ أطنان دقيق ، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن ٥٥٨ طن سلع غذائية.

- إحباط محاولة تهريب 70 طن سلع غذائية للسوق السوداء

فيما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، حملة تموينية أسفرت جهودها عن ضبط 59 قضية مختلفة، حيث تم ضبط 55,500 طن أرز أبيض حر، و20 طن أرز شعير بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 3٫756 طن سلع غذائية متنوعة "زيت طعام – أرز – دقيق حر" غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة مركز شرطة أجا.

وايضا نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 11,500 طن "أرز – دقيق" بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها .. بقصد حجبها عن التداول وبيعها بأزيد من من السعر الرسمى بالأسواق ، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة أجا.

- الأمن يداهم مخازن بداخلها 29 طن أغذية في العاصمة

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحملة تموينية أسفرت جهودها عن ضبط ١٤ طن سلع غذائية "أرز – عدس – فول – دقيق" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، بحوزة صاحب مخزن سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة وذلك لقيامه بتخزين وحجب وإحتكار السلع الغذائية والإتجار بها فى السوق السوداء ورفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها.

- ضبط 3 متهمين لاتهامهم بتخزين سلع غذائية وأسطونات بوتاجاز في الإسكندرية

كذلك شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها عن ضبط سائق مستقلاً إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك؛ لقيامه بتجميع المواد البترولية المدعمة بدون ترخيص من الجهات المختصة وبحوزته 50 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلو جرام بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.



كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه؛ لقيامه بتخزين كميات من السلع الأساسية "دقيق فاخر – زيت طعام" داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون ، وبحوزته 19 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر – 1000 كرتونة زيت طعام بإجمالى 12000زجاجة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر ودون الإعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر.