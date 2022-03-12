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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان: نهدف لرفع تصنيف الجامعة الدولي والمحلي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يطلق مركز دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان، العديد من الخدمات التي يقدمها للباحثين، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.


وصرحت  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أن ورش العمل بالمركز تساهم فى النهوض  بالبحث العلمي ومخرجاته بما يساهم فى رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا .

ونوهت إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لدوره الفاعل والرئيسي فى توفير حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع.
 

وأطلق المركز مؤخرا، فعاليات ورشة عمل بعنوان «طرق جمع البيانات والاستبيانات» والتي نظمها مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، وهي مخصصة للباحثين المهتمين بالبحث العلمي، وعقدت الورشة برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

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حاضر في ورشة العمل د. فاطمة إسماعيل بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان، وقد أدار الورشة أ.د. محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، أ.م.د/ هايدي سمير عضو المكتب التنفيذي لوحدة دعم البحث العلمي.

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