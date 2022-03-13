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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول محطة في مصر والشرق الأوسط.. تفاصيل مشروع إنتاج شتلات القصب بأسوان

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان مع العاملين بالمشاريع

يوم بعد يوم تشهد مصرنا الحبيبة في الجمهورية الجديدة مشروعات تنموية وقومية بمختلف المحافظات، لتجسد ملحمة جديدة من العمل والإنتاج منها المشروع القومى لإنتاج شتلات قصب السكر. 

وتضم محافظة أسوان أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بتكنولوجيا وأيادي مصرية لإنتاج شتلات قصب السكر والتى تقع داخل أراضي محطة البحوث الزراعية بكوم أمبو والتى تنتج 15 مليون شتلة، وبمساحة 26 فدانا ، وبتكلفة ١٢٠ مليون جنيه، بجانب محطة إنتاج شتلات قصب السكر بمشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو والتى تنتج 80 مليون شتلة والذى يهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 50 ٪ وتقليل الفاقد من الأسمدة وبالتالي يمثل عائدا اقتصاديا أكبر للمزارعين ليأتي ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة. 

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وقد قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء ‏كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة بوضع حجر الأساس لإنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادي الصعايدة بأسوان ‏، بحضور اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ‏، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية ‏. 

وقال القصير إن ذلك يأتي في إطار الجمهورية الجديدة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين،مضيفاً بأن محطة وادي الصعايدة تقع على مساحة 80 فدانا لخدمة مناطق زراعة القصب فى محافظة أسوان وغيرها وبطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم (غرس ربيعي وخريفي) بتكلفة تقديرية 800 مليون جنيه.

وأكد القصير بأن التحول لزراعة القصب بالشتل يحقق فوائد عديدة منها رفع الإنتاجية الرأسية لمحصول القصب على أستغلال وحدة المساحة بالشكل الأمثل والاقتصادي والذي يتمثل فى ضبط الكثافة النباتية وتجانس توزيع النباتات بالحقل عكس طريقة الزراعة التقليدية، علاوه علي أن استخدام الزراعة بالشتل تسهم في تخفض تكاليف الانتاج وتقليل التقاوي المستخدمة وضمان جودتها وخلوها من الآفات والأمراض مع إمكانيةأستخدام النظم الحديثة في  الري والميكنة في الزراعة والخدمة والحصاد لتقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد اثناء الحصاد. 

ولفت إلى أن المشروعات التي تفقدها أمس واليوم في محافظة أسوان تؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر وتوفير فرص عمل لأبنائه وتحسين مستوى معيشتهم، موجهاً الدعوة إلى المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مجال المشروعات الزراعية الجديدة. 

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية بأن أنشاء مثل هذه المشروعات العملاقة في أسوان تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي وخاصة أنها تضع أسوان على خريطة الاستثمارات المحلية والدولية، بجانب كونها أفضل مدينة سياحية شتوية، مؤكداً على أن ذلك يتزامن مع تقوم به الحكومة بالعمل على محور التنمية البشرية المستدامة بتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأسر والمرأة المعيلة والشباب ومن هنا نؤكد على أهمية زيارة وزير الزراعة لأسوان  وتفقده لمشروعات وفعاليات تستهدف رفع جودة الحياة ‏ للعاملين بهذه المشروعات والصيادين والمزارعين. 

وأشاد محافظ أشرف عطية بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة أسوان في خدمة المزارعين بالمحافظة حيث تشتهر بإنتاج العديد من المحاصيل وخاصة القصب، بالإضافة إلى أنه يوجد بها  مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. 

وقد شهد وزير الزراعة ومحافظ أسوان مراسم توقيع عقد إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات قصب السكر بين الشركة الوطنية للمقاولات ومركز البحوث الزراعية ‏حيث قام بالتوقيع اللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وهو الذى يتوازى مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء محطات أخرى تحت إشراف المحافظة ، مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة ، وأختتم السيد القصير وأشرف عطية جولتهم بحضور مراسم توقيع عقد إسناد لتنفيذ إنشاء محطة وادى الصعايدة بين مركز البحوث الزراعية والشركة الوطنية للمقاولات، وقد رافق وزير الزراعة ومحافظ أسوان اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والمحافظة .
 

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/429025945641551
 

وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان مع العاملين بالمشاريع
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان مع العاملين بالمشاريع
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان مع العاملين بالمشاريع
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان مع العاملين بالمشاريع
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان مع العاملين بالمشاريع
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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