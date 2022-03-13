وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يحضران عقد قران 4 عرائس أيتام من ذوي الهمم

قام محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مساء السبت بحضور عقد قران جماعى لـ4 عرائس أيتام من ذوى القدرات الخاصة، ضمن مبادرة "فرحة عمرى".

كما يقوم الوزير ومحافظ أسوان بافتتاح مبادرة "مهني وابتكر"، ويسلم عددا من شنط العدد وماكينات الخياط، فضلا عن 120 منتجا، استكمالا لمبادرة دعم متضرري السيول.

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وكان "سعفان" زار محافظة أسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، بالإضافة إلي سداد 1.7 مليون جنيه أموال الغارمات بالمحافظة.

وقال السيد القصير إن ذلك يأتي في إطار الجمهورية الجديدة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين،مضيفاً بأن محطة وادي الصعايدة تقع على مساحة 80 فدان لخدمة مناطق زراعة القصب فى محافظة أسوان وغيرها وبطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم (غرس ربيعي وخريفي) بتكلفة تقديرية 800 مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية بأن أنشاء مثل هذه المشروعات العملاقة في أسوان تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي وخاصة أنها تضع أسوان على خريطة الأستثمارات المحلية والدولية، بجانب كونها أفضل مدينة سياحية شتوية، مؤكداً على أن ذلك يتزامن مع تقوم به الحكومة بالعمل على محور التنمية البشرية المستدامة بتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأسر والمرأة المعيلة والشباب ومن هنا نؤكد على أهمية زيارة وزير الزراعة لأسوان وتفقده لمشروعات وفعاليات تستهدف رفع جودة الحياة ‏ للعاملين بهذه المشروعات والصيادين والمزارعين.

وأشاد محافظ أشرف عطية بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة أسوان في خدمة المزارعين بالمحافظة حيث تشتهر بإنتاج العديد من المحاصيل وخاصة القصب، بالإضافة إلى أنه يوجد بها مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وقد شهدا وزير الزراعة ومحافظ أسوان مراسم توقيع عقد أنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات قصب السكر بين الشركة الوطنية للمقاولات ومركز البحوث الزراعية ‏حيث قام بالتوقيع اللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وهو الذى يتوازى مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء محطات أخرى تحت إشراف المحافظة ، مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة ،



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عقد قران عرائس بأسوان