عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوي انفجارات عنيفة في لفيف وعدد من مناطق أوكرانيا

صدى البلد

سمع دوي عدة انفجارات قبل وقت قصير من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الأحد، على مشارف مدينة لفيف الشمالية الغربية بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا، وسمع فريق "سي إن إن" صوت الانفجارات على الأرض.

وقال العديد من شهود العيان لـ"بي بي سي" الأوكرانية إنهم سمعوا انفجارات في مدينة لفيف الغربية.

كما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أبلغوا عن انفجارين قويين في المدينة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية طوال الليل في لفيف والعديد من المناطق الأخرى في أوكرانيا.

وضع الأطر القانونية.. أوكرانيا تكشف آخر تطورات المفاوضات مع روسيا

الرئيس الأوكراني: روسيا لن تستطيع هزيمتنا..ونحتاج للوقت والقوة

في غضون ذلك، تقول صحيفة "كييف إندبندنت" إن هناك تقارير تفيد بأن لفيف تتعرض لهجمات صاروخية روسية.

ولا يزال سبب الانفجارين مجهولا، ولا تستطيع بي بي سي تأكيد روايات شهود العيان.

لفيف هي معقل في غرب أوكرانيا حيث يوجد حاليا العديد من الدبلوماسيين ووسائل الإعلام الأجنبية، وهي مدينة يمر بها العديد من اللاجئين في طريقهم للخروج من أوكرانيا.

لفيف أوكرانيا بولندا انفجارات روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

سعر الذهب اليوم الأحد 13- 3- 2022

دوي انفجارات عنيفة في لفيف وعدد من مناطق أوكرانيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-3-2022

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

ترشيحاتنا

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم الأحد .. رابطة الأندية: الدورى سينتهي أواخر سبتمبر

مصر لا تترك أبناءها.. الدولة تأمن مستقبل الطلاب العائدين من أوكرانيا

أهم الأخبار.. عبد الغفار: لا مكان للعائدين من أوكرانيا في الجامعات.. مدرب صن داونز: كايزر تشيفز يحقد علينا.. عدد زيجات صابر الرباعي

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ