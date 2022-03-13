عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير القوى العاملة والمحافظ وكيلان لعروسين من الأيتام في أسوان

سعفان وكيل لعروس
سعفان وكيل لعروس من أيتام ذوي الهمم بأسوان

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، في إطار جولته الميدانية لمحافظة أسوان، والمحافظ اللواء أشرف عطية فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" التي تنظمها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التى تسهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم في المجتمع.

وأعلن وزير القوى العاملة عن سداد مليون و700 ألف جنيه ديون 40 غارمة من أبناء أسوان كمرحلة أولي جاري اتخاذ إجراءات إسقاط الأحكام عنهم ، وقد أسهم في سداد هذه الديون بنك الزكاة والصدقات المصري ، مقدما الشكر في هذا الصدد للإمام  الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، فضلا عن  فاعلين خير.

وشارك الوزير والمحافظ  في مشهد إنساني رفيع في مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات أيتام الأب منهن أثنتين من ذوات الهمم والعزيمة، وكان الوزير والمحافظ وكيلان لعروسين منهما ، والخامسة نصف أكليل من الديانة المسيحية من إجمالي 11 عروسا.

 وسلم الوزير دعما ماليا لـ 11 عروسا بـ 140 ألف جنيه مساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسات المجتمع المدني تعينهم علي تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج في ظل غلاء المهور ومستلزمات تكون عش الزوجية ، وذلك بحضور المستشار إيهاب عبدالفتاح خلف الله  رئيس الاستئناف ورئيس محكمة أسوان الابتدائية، واللواء محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرية اللذين كانا شاهدين علي العقدين ، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

وأعلنت الكنيسة بأسوان تقدم دعم مالي 3000 جنيه لكل عروس  شارك في مبادرة " فرحة عمري" ، وسيتم التنسيق لتقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما سلم الوزير 14 ماكينة خياطة هوفر، و12 فرنا بالأنبوبة ، تم توزيعهم بالتساوي على عدد من الغارمات كمشاريع  تنموية لكي يحيوا حياة كريمة بعد سداد مديونياتهم ، والباقي للأرامل  والمطلقات من أبناء المحافظة.

وألقي سعفان كلمة هنأ فيها العرسان بعقد قرانهم، معرباً عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام والأولى بالرعاية .

وقال الوزير في كلمته لجميع العرسان: "بارك الله لكم وبارك عليكم ، وجمع بينكم في خير"، موصيهم بالتحلي بالمودة والرحمة، كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام ، حتى تكون بداية الحياة الجديدة مملوءة بالخير والمحبة والسعادة ، منوها إلى مبادرة "اثنين كفاية " التي أطلقتها وزارة التضامن ، والتي تعبر عن اهتمام الدولة المصرية بتنشئة جيل يحظى بكافة الخدمات على أعلى مستوى .

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في مثل هذه الإحتفالات خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني ،  مؤكدا أن هذه المشاركة تعمل على تقوية العلاقات بين المجتمع.

وحرص وزير القوي العاملة علي مصافحة العرسان جميعاً والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ومن جانبه رحب اللواء أشرف عطية بالوزير والحضور على أرض أسوان واصفا إياها بأرض الذهب ، والتي تحتضن العديد من الفعاليات التي تقيمها وزارة القوى العاملة ، مشيرا إلى أن هذا العرس الذي تقيمه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري ، يعتبر ملحمة اجتماعية تعبر عن التكافل والمساندة وتحقيق العدالة الإجتماعية .

وأكد المحافظ اهتمام الحكومة برعاية الشباب واهتمام القيادة السياسية بالمشاركات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة. 

وحرص وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية وتوزيع الدروع والشهادات على مختلف الجهات الراعية والمشاركة في تنظيم هذا الحفل والمبادرة الكريمة من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة والشريكة لمديرية القوي العاملة بأسوان.

وكان في مقدمة المكرمين اللواء محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، والمهندس عمرو توفيق رئيس مؤسسة التوفيق للأعمال الخيري، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة ، وايناس فتحي  مدير إدارة المرأة والطفل، وأسماء فتحي مدير إدارة تشغيل المعاقين بالمديرية.

وفي نفس السياق قال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان: أن احتفالية " فرحة عمري من الاحتفاليات التي نقدمها ببالغ السعادة لدورها البارز في دعم المرأة المصرية ، وفي كل عام نستحدث الجديد في هذه الاحتفالية ونسعي لنرسم البسمة علي وجوههم فنكتشف أنهن رسموا البسمة علي قلوبنا .

وأشار إلي أنه في أطار ذلك قامت المديرية بعدم من مؤسسة الزكاة والصدقات المصري ، وعدد من فاعلي الخير سداد ديوان الغارمات بالمحافظة بإجمالي 1.7 مليون جنيه ومنحن هؤلاء السيدات الحرية لممارسة دورها في المجتمع.

وشمل الحفل مجموعة من الفقرات الترفيهية ومجموعة من التواشيح والأغاني الدينية والتراثية قدمتها فرقة الفنون الشعبية لقصر الثقافة، وسادت أجواء الاحتفالية الفرحة والبسمة بين كل الحاضرين .

 

IMG_5665
IMG_5665
IMG_5690
IMG_5690
IMG_5692
IMG_5692
IMG_5697
IMG_5697
IMG_5701
IMG_5701
IMG_5710
IMG_5710
IMG_5720
IMG_5720
IMG_5730
IMG_5730
IMG_5742
IMG_5742
IMG_5792
IMG_5792
IMG_5820
IMG_5820
IMG_5824
IMG_5824
IMG_5828
IMG_5828
IMG_5857
IMG_5857
IMG_5866
IMG_5866
IMG_5875
IMG_5875
IMG_5879
IMG_5879
IMG_5896
IMG_5896
IMG_5911
IMG_5911
IMG_5924
IMG_5924
IMG_5946
IMG_5946
IMG_5949
IMG_5949
IMG_5968
IMG_5968
IMG_5973
IMG_5973
IMG_5987
IMG_5987
IMG_5992
IMG_5992
IMG_6002
IMG_6002
IMG_6006
IMG_6006
IMG_6015
IMG_6015
زير القوى العاملة محمد سعفان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سداد 1 7 مليون جنيه ديون 40 غارمة توزيع 14 ماكينة خياطة 12 فرن بالأنبوبة كمشاريع تنموية زفاف جماعى لـ 4 عريسا وعروسة لوزير والمحافظ وكيلان لعروستين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

رغم الحرب.. شحن 126 طن قمح من روسيا وأوكرانيا إلى مصر

ليس بهين .. منى عبد الغني تدخل المستشفى بعد تعرضها لحادث

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

مشاهد خادشة.. فيلم "صالون هدى" في مرمى هجوم السوشيال ميديا

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

ترشيحاتنا

أخر منشور لـ حارس الأهلي الراحل زياد طارق : " محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه"

السقوط من علو.. ننشر سبب وفاة زياد إيهاب حارس الأهلي الشاب

نوروفيروس.. مرض يتفشى في بريطانيا.. وتحذيرات: الكحول لا يقضي عليه

الإمام الأكبر لـ حكماء العالم: ابذلوا كل ما في وُسعكم لإطفاء نيران الحروب

مرتضي منصور يعلن عودة إسماعيل يوسف للعمل في الزمالك

مرتضى منصور يفجر مفاجأة: موسيماني طلب تدريب الزمالك.. ورفضت احتراما للأهلي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل خارق.. أمريكي يسافر إلى أوكرانيا ويعبر الحدود لإنقاذ ابنته

طفلة تحت القصف.. أوكرانية تضع مولودة رغم إصابتها في الحرب

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

فيديو

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

شنط ياسمين صبري المثيرة للجدل.. وصلت لـ مليون و300 ألف

ليلة النصف من شعبان وفضلها وكيفية إحيائها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ