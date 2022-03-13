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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة القليوبية : الانتهاء من 16 مركز تخاطب داخل مراكز الشباب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مركز التخاطب وتنمية المهارات والإرشاد النفسي والحركي بمركز شباب مساكن اسكو .

وفى لقائه مع المدربين والاخصائيين بالمركز أكد الصبروط على ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمات  لأبنائنا من ذوى الهمم بشكل متميز وتذليل كافة العقبات أمام ذويهم للاستفادة من المركز.

 والتقى بأولياء أمور أبنائنا من ذوى الهمم مؤكدا أن الخدمات التى يقدمها المركز بشكل مجانى لأبنائنا من ذوى الهمم فى إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بهم  وان مكتب قادرون باختلاف  بوزارة الشباب والرياضة بناءا تعليمات  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وضمن بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تم تنفيذ مراكز التخاطب وصعوبات التعلم وتنمية المهارات والإدراك الحسي بالمحافظات.

واشار الى انه تم الانتهاء من 16 مركز داخل مراكز الشباب كمرحلة أولى وتم تنفيذ  مركزين بمحافظة القليوبية بمركز شباب العمار التابع لإدارة شباب طوخ ومركز شباب مساكن اسكو التابع لإدارة شباب شبرا الخيمة لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم من مختلف الاعاقات والفئات حيث يقدم المركز الجلسات  فى كافة المجالات التى تخص تنمية المهارات والإدراك الحسنى والبدنى وصعوبات التعلم والتخاطب من خلال متخصصين فى كل مجال وبإشراف مباشر من الوزارة ومنسقى مكتب قادرون باختلاف فى كل محافظة. 

وعلى هامش الزيارة تفقد الصبروط الملعب النجيل الصناعي بالمركز ووجه باستخدام القطع الصالحة من مخرجات الإحلال والتجديد لتنفيذ ملاعب مبادرة مراكزنا بنكمل بعض في ضوء تعاون كامل من مجلس إدارة المركز في ضوء الدور المجتمعي لمراكز الشباب  ، وقد رافق الصبروط في جولته اشرف خير مدير إدارة شباب شبرا الخيمة  والدكتور عطية جودة المدير التنفيذي للمركز.

القليوبية وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب شبرا الخيمة محافظة القليوبية

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