الذروة يوم الثلاثاء .. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منارغانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر.



وقالت الدكتورة منار غانم، إن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستتراوح من 16 لـ 18 درجة مئوية، حيث تسجل العظمى يوم الثلاثاء القادم 16 درجة مئوية ولكن مع بداية يوم الخميس القادم ستبدأ درجات الحرارة في الأرتفاع تدريجيًا.



وأضافت" غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" 8 الصبح" والمُذاع على فضائية" دي إم سي"، أن اليوم نشهد أجواء شتوية على كافة مناطق الجمهورية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أقل من المعدلات بحوالي من 5 لـ 6 درجات مئوية .

وأشارت إلى، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط تعمل على انخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تؤدي لغياب سطوع أشعة الشمس على فترات من اليوم.

وأوضحت، أن الطقس بارد خلال فترة النهار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومائل للبرودة على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك خلال فترة النهار .

وتابعت، أن الطقس مع دخول ساعات الليل سيكون شديد البرودة، حيث تصل الصغرى على محافظات القاهرة الكبرى لـ 8 درجات مئوية، معقبةً أنه مع وجود السحب يوجد فرص لسقوط الأمطار وستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية منها مطروح والاسكندرية و الضبعة و السلوم ومناطق شمال الوجه البحري ومنها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية .

واستطردت، أنه يوجد نشاط في حركة الرياح على فترات من اليوم والذي يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة، مشيرة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية ستبدأ من جديد من يوم الخميس القادم وذلك مع عودة ارتفاع درجات الحرارة .