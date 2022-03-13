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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة..

وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يسلمان الوثائق التأمينية وكراتين المواد الغذائية لـ4591 عاملا

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يسلما الوثائق التأمينية

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار احتفالية " عمالك يا مصر .. سواعد التنمية المستدامة 2030، واستمرارا للتعاون المتواصل بين وزارة القوى العاملة ومحافظة أسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة ) لرعاية الفئات المختلفة من أبناء المجتمع الأسوانى ولاسيما العمالة غير المنتظمة، بتسليم الوثائق التأمينية ، بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية، بالإضافة إلى تسليم الوثائق التأمينية ضد الحوادث لـ 4591 من عمال المقاولات والزراعة والمناجم والمحاجر والصيادين ، كما تم تسليم دعم مالى بواقع 5 ألاف جنيه لـ 10 أسر من أيتام العمالة ، وتسليم 50 كارنية متابعة تعليمية لأبناء العمالة المتوفاة " الأيتام " والملتحقين بمراحل تعليمية مختلفة .

 

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واستكمل ذلك بقيام وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بتسليم 10 شنط عدة لدعم النماذج المشرفة من العمالة المدربة وتحويلهم من عامل عادى إلى عامل مهنة ذات مهارة ( عمال وعاملات ) وذلك ضمن مبادرة " عمالنا مسئوليتنا .. العمالة غير المنتظمة في عيون القوى العاملة " ، فيما قام الوزير المحافظ أيضاً بتسليم 4 ماكينة وعجان بهدف تحويل العاملات إلى أصحاب مشروعات صغيرة.

 

وتم في نفس الأحتفالية تسليم 100 كرتونة مواد غذائية لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً من العمالة غير المنتظمة مساهمة ودعم من شركات المقاولات ومقاولى المحاجر بأسوان ، وشهدت الفعاليات أيضاً قيام محمد سعفان وأشرف عطية بتسليم شيك الرعاية الإجتماعية والصحية بمبلغ 4955 جنيه لعامل أصيب خلال حادث مقدم من شركة مصر للتأمين تطبيقاً لوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة وذلك فى حالة الإصابة نتيجة ، وشيك أخر بمبلغ 5 ألاف جنيه لأسرة عامل مناجم ومحاجر متوفى كرعاية إجتماعية ، وشيك ثالث بمبلغ 2500 جنيه لعامل مناجم ومحاجر أجرى عمليات جراحية كرعاية صحية مقدمة من النقابة العامة للمناجم والمحاجر .

لتختتم الفعاليات بتسليم الوزير والمحافظ 5 شهادات لخريجى الدورة التدريبية لتيسير الإنتقال إلى سوق العمل بالسياحة والفنادق ، مع تقديم الدروع وشهادات التقدير لشركات المقاولات ومقاولى المحاجر المساهمين فى دعم العمالة غير المنتظمة .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزير القوى العاملة على إهتمامه ومساندته للعاملين بمحافظة أسوان في كافة القطاعات الخدمية ، مؤكداً على أن كل هذه الجهود تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف رفع جودة الحياة وتحسين مستوى معيشة للعديد من الفئات العمالية والمهنية فى ظل الجمهورية الجديدة.

 

وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يسلما الوثائق التأمينيةوكراتين المواد الغذائية 
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يسلما الوثائق التأمينيةوكراتين المواد الغذائية 
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يسلما الوثائق التأمينيةوكراتين المواد الغذائية 
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يسلما الوثائق التأمينيةوكراتين المواد الغذائية 
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يسلما الوثائق التأمينيةوكراتين المواد الغذائية 
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يسلما الوثائق التأمينيةوكراتين المواد الغذائية 
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