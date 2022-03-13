حال استخدام الأسلحة الكيميائية.. بولندا تلمح لإمكانية تدخل الناتو في الحرب

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأحد، إن استخدام روسيا لأسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا سيغير قواعد اللعبة وسيتعين على حلف شمال الأطلسي "الناتو" التفكير بجدية في كيفية الرد.

وأكد دودا لتليفزيون "بي بي سي"، عند سؤاله حول ما إذا كان استخدام بوتين للأسلحة الكيماوية سيكون خطا أحمر بالنسبة للناتو: "في هذه المرحلة سيتعين على الحلف التدخل والجلوس على طاولة لبحث الأمر جديًا.. وأي استخدام لأسلحة دمار شامل، سيغير اللعبة وسيكون خطره على العالم كله".

وتأتي تصريحات رئيس بولندا بعد أن قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا وأن مثل هذه الخطوة ستكون جريمة حرب.

وأضاف ستولتنبرج في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية "في الأيام الأخيرة، سمعنا مزاعم سخيفة بشأن معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية"، مضيفًا أن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره.

وأشار "الآن بعد أن تم تقديم هذه الادعاءات الكاذبة، يجب أن نظل يقظين لأنه من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية في ظل هذا التلفيق للأكاذيب".

ولفت ستولتنبرج: "سيكون ذلك جريمة حرب"، مشيرًا بذلك إلى احتمالية استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقبل ذلك، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية من أنها ستواجه قتالا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف.