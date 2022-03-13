أخذا للثأر .. قتلو جامع قمامة وألقو جثته بإحدى الترع بأبو النمرس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "مجهول" - داخل إحدى المجارى المائية بدائرة المركز).

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وأن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم أن المجني عليه يعمل فـى مجال جمع القمامة رفقة نجله، والذى توفـى إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء جمعهما للقمامة إلا أن المجنى عليه تخلى عنه ولم يقم بنقله للمستشفى فعقد العزم على التخلص منه أخذاً بالثأر، حيث تم التقابل معه وإصطحابه لمسكن أحدهم الكائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس وقاموا بالإعتداء عليه ، مما أدى إلى وفاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.