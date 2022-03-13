عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخذا للثأر .. قتلو جامع قمامة وألقو جثته بإحدى الترع بأبو النمرس

المتهمون
المتهمون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "مجهول" - داخل إحدى المجارى المائية بدائرة المركز).

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وأن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم أن المجني عليه يعمل فـى مجال جمع القمامة رفقة نجله، والذى توفـى إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء جمعهما للقمامة إلا أن المجنى عليه تخلى عنه ولم يقم بنقله للمستشفى فعقد العزم على التخلص منه أخذاً بالثأر، حيث تم التقابل معه وإصطحابه لمسكن أحدهم الكائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس وقاموا بالإعتداء عليه ، مما أدى إلى وفاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

مشاهد خادشة.. فيلم "صالون هدى" في مرمى هجوم السوشيال ميديا

ليس بهين .. منى عبد الغني تدخل المستشفى بعد تعرضها لحادث

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرف على مستجدات قرارات السعودية لـ عُمرة شهر رمضان |فيديو

ليست خطيرة.. تفاصيل إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة أمام السنغال

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

ترشيحاتنا

أنغام: ضحكت على شائعة زواجي من حسين فهمى

ميدو يعلن إصابته بفيروس كورونا

شوقي لـ مدبولي : الترقي إلى وظائف المعلمين متاح للمستوفين الحد الأدنى من المدة البينية

مجلس الشيوخ يوافق علي تحديد الصناديق الخاصة بقانون التأمينات الموحد

التعليم: تشغيل المدرسة اليابانية في العريش والتوسع في المدارس الرسمية للغات

بينهم سيدة وطفلة..القباج توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل خارق.. أمريكي يسافر إلى أوكرانيا ويعبر الحدود لإنقاذ ابنته

طفلة تحت القصف.. أوكرانية تضع مولودة رغم إصابتها في الحرب

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

فيديو

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

شنط ياسمين صبري المثيرة للجدل.. وصلت لـ مليون و300 ألف

ليلة النصف من شعبان وفضلها وكيفية إحيائها.. فيديو

تصرف غير لائق.. رسالة اعتذار من محمود علاء لـ جماهير الزمالك وإدارة النادي

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ