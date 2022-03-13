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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصف "لفيف".. أوكرانيا تدعو الناتو مجددا لغلق المجال الجوي لبلادها

أوكرانيا تدعو الناتو
أوكرانيا تدعو الناتو مجددا لغلق المجال الجوي لها

دعت أوكرانيا اليوم، الأحد، الناتو إلى غلق المجال الجوي لها بعد قصف روسيا لقاعدة في لفيف، قرب الحدود مع بولندا.

 

كما أفادت السلطات الأوكرانية بسقوط 9 قتلي جراء القصف الروسي على ميكولايف.

 

وبدوره، أعلن عمدة منطقة لفيف الأوكرانية، اليوم الأحد، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 آخرين، جراء قصف روسي استهدف قاعدة يافوريف العسكرية التابعة لمركز حفظ السلام والأمن الدولي.

 

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد حاكم مقاطعة لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، أن روسيا أطلقت اليوم، الأحد، 30 صاروخًا على المركز الواقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب غرب لفيف وحوالي 25 كيلومترًا من الحدود مع بولندا.

 

ومن جانبه، حذر المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في وقت سابق من اليوم الأحد، من خطورة فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مؤكدا أنها ستؤدي لحرب عالمية ثالثة.

 

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، إن حظر أو تقييد الرحلات الجوية في أي منطقة في أوروبا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا سيعني "تمديد الصراع إلى الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف أنه: "عندما يطلب شخص ما منطقة حظر طيران، فإن ذلك يعني امتلاك القدرة والإرادة لإسقاط الطائرات الروسية التي تنتهكها".

وأوضح، في مقابلة في صحيفة 'El Periódico'، أنه إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوة فإن الصراع سيمتد إلى حرب عالمية ثالثة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد دعا الدول الأوروبية لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا مؤكدا أن ذلك سيضمن عدم قصف روسيا للبنى التحتية النووية.

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