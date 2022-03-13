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رئيس التحرير
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أخبار البلد

التعليم: تشغيل المدرسة اليابانية في العريش والتوسع في المدارس الرسمية للغات

صدى البلد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جهود الوزارة في دعم العملية التعليمية في سيناء، في ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة بها.

وقال طارق شوقي ان الوزارة تقوم بالتوسع في نوعيات التعليم الجديدة بسيناء؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتشغيل المدرسة المصرية اليابانية في مدينة العريش، بالإضافة إلى التوسع في المدارس الرسمية للغات؛ حيث وصل عدد المدارس من هذه النوعية بمحافظة شمال سيناء في العام الدراسي الحالي إلى 8 مدارس، كما يتم افتتاح مبنى مدرسي جديد لتلك النوعية، بمعدل مدرسة كل عام.

كما تتضمن جهود الوزارة في هذا الشأن، تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي ، وبلغ عدد المعلمين المستهدفين بالتدريب 1462 معلما، كما تم إدخال كل متطلبات المنظومة التكنولوجية الحديثة لمعظم المدارس بسيناء، كما نجحت مديرية التربية والتعليم خلال الفترات الماضية في عقد امتحانات الشهادات العامة على أكمل وجه، من خلال تضافر الجهود وبدعم من الجهات المعنية بالوزارة، دون أي عوائق؛ سواء في امتحانات الشهادات الإعدادية، أو الثانوية، أو الدبلومات الفنية.

وأضاف الدكتور طارق شوقي أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إنشاء مجمع خدمي للامتحانات بالعريش ليضم جميع مراكز الأسئلة لجميع المراحل والنوعيات والكنترولات، فضلا عن إنشاء فرع للأكاديمية المهنية للمعلمين لخدمة جميع معلمي شمال سيناء؛ وذلك لتخفيف العبء الذي كان يتكبده معلمو المحافظة في التوجه إلى أقرب فرع للأكاديمية، كما تم العمل على حل مشكلة الاستراحات بوسط سيناء، التي كانت تواجه معلمي وسط سيناء والاضطرار للإقامة في مدن أخرى.

وأشار الوزير إلى نجاح أعداد من المدارس بسيناء في الحصول على شهادات اعتماد الجودة، كما يتم التركيز على تفعيل الأنشطة التربوية من قبل طلابنا في سيناء، بجانب جهود دعم المدارس، التابعة لعدد من الإدارات التعليمية والتي تعرضت للأضرار والتلف خلال الفترات الماضية.

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