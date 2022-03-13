بحضور وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان.. سداد 1.7 مليون جنيه ديون 40 غارمة وتوزيع 14 ماكينة خياطة و12 فرنا بالأنبوبة كمشاريع تنموية لهم

زفاف جماعي لـ 4 عرائس.. والوزير والمحافظ وكيلين لعروسين



شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، في إطار جولته الميدانية لمحافظة أسوان، والمحافظ اللواء أشرف عطية فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" التي تنظمها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التى تسهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم في المجتمع.



وأعلن وزير القوي العاملة عن سداد مليون و700 ألف جنيه ديون 40 غارمة من أبناء أسوان كمرحلة أولي جار اتخاذ إجراءات إسقاط الأحكام عنهم ، وقد أسهم في سداد هذه الديون بنك الزكاة والصدقات المصري ، مقدما الشكر في هذا الصدد للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، فضلا عن فاعلي خير.

وشارك الوزير والمحافظ في مشهد إنساني رفيع في مراسم عقد قران 4 عرائس من الفتيات يتيمات الأب منهن اثنتان من ذوي الهمم والعزيمة، وكان الوزير والمحافظ وكيلين لعروسين منهن، والخامسة نصف أكيل من الديانة المسيحية من إجمالي 11 عروسا.

وسلم الوزير دعما ماليا لـ 11 عروسا بـ 140 ألف جنيه مساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسات المجتمع المدني تعينهن علي تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهن أعباء الزواج في ظل غلاء المهور ومستلزمات عش الزوجية ، وذلك بحضور المستشار إيهاب عبدالفتاح خلف الله رئيس الاستئناف ورئيس محكمة أسوان الابتدائية، واللواء محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرية اللذين كانا شاهدين علي العقدين ، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

وأعلنت الكنيسة بأسوان تقديم دعم مالي 3000 جنيه لكل عروس شاركت في مبادرة " فرحة عمري" ، وسيتم التنسيق لتقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما سلم الوزير 14 ماكينة خياطة هوفر، و12 فرنا بالأنبوبة ، تم توزيعها بالتساوي علي عدد من الغارمات كمشاريع تنموية لكي يحيين حياة كريمة بعد سداد مديونياتهن ، والباقي للأرامل والمطلقات من أبناء المحافظة.

وألقي سعفان كلمة مقتضبة هنأ فيها العرسان بعقد قرانهم، معرباً عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام والأولى بالرعاية .

وقال الوزير في كلمته لجميع العرسان: "بارك الله لكم وبارك عليكم ، وجمع بينكم في خير"، موصيهم بالتحلي بالمودة والرحمة، كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام ، حتى تكون بداية الحياة الجديدة مملوءة بالخير والمحبة والسعادة ، منوها إلى مبادرة "اثنين كفاية " التي أطلقتها وزارة التضامن ، والتي تعبر عن اهتمام الدولة المصرية بتنشئة جيل يحظى بكافة الخدمات على أعلى مستوى .

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في مثل هذه الاحتفالات خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني ، مؤكدا أن هذه المشاركة تعمل على تقوية العلاقات بين المجتمع.

وحرص وزير القوي العاملة على مصافحة العرسان جميعاً والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ومن جانبه رحب اللواء أشرف عطية بالوزير والحضور على أرض أسوان واصفا إياها بأرض الذهب ، والتي تحتضن العديد من الفعاليات التي تقيمها وزارة القوى العاملة ، مشيرا إلى أن هذا العرس الذي تقيمه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري ، يعتبر ملحمة اجتماعية تعبر عن التكافل والمساندة وتحقيق العدالة الإجتماعية .

وأكد المحافظ اهتمام الحكومة برعاية الشباب واهتمام القيادة السياسية بالمشاركات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

وحرص وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية وتوزيع الدروع والشهادات على مختلف الجهات الراعية والمشاركة في تنظيم هذا الحفل والمبادرة الكريمة من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة والشريكة لمديرية القوي العاملة بأسوان.

وكان في مقدمة المكرمين اللواء محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، والمهندس عمرو توفيق رئيس مؤسسة التوفيق للأعمال الخيري، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة ، وايناس فتحي مدير إدارة المرأة والطفل، وأسماء فتحي مدير إدارة تشغيل المعاقين بالمديرية.

وفي نفس السياق قال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان: إن احتفالية " فرحة عمري من الاحتفالات التي نقدمها ببالغ السعادة لدورها البارز في دعم المرأة المصرية ، وفي كل عام نستحدث الجديد في هذه الاحتفالية ونسعى لنرسم البسمة علي وجوههم فتكتشف أنهم رسموا البسمة علي قلوبنا .

وأشار إلي أنه في إطار ذلك قامت المديرية بدعم من مؤسسة الزكاة والصدقات المصري ، وعدد من فاعلي الخير سداد ديون الغارمات بالمحافظة بإجمالي 1.7 مليون جنيه ومنحن هؤلاء السيدات الحرية لممارسة دورها في المجتمع.

وشمل الحفل مجموعة من الفقرات الترفيهية ومجموعة من التواشيح والأغاني الدينية والتراثية قدمتها فرقة الفنون الشعبية لقصر الثقافة، وسادت أجواء الاحتفالية الفرحة والبسمة بين كل الحاضرين .