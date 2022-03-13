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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خلال اجتماع نائب وزير التعليم مع مديري إدارات التدريب...

التعليم: الوزارة تستهدف نشر ثقافة "اختبارات تقيس مهارات التفكير العليا"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور رضا حجازى - نائب وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تستهدف نشر ثقافة الاختبارات التى تقيس مهارات التفكير العليا التى تساعد الطالب على حل المشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقده نائب وزير التربية والتعليم اليوم مع مديري إدارات التدريب من عدة محافظات؛ لعرض حقيبة  تدريبية بعنوان "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" لموجهى ومعلمى المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسى؛ فى إطار التوسع فى برامج المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وفى ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية.

ترأس الاجتماع الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور أحمد فهيم رئيس قسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة إنعام محمد ممثلاً عن الأكاديمية المهنية للمعلمين.

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وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن اليوم يتم مناقشة الحقيبة التدريبية التي تدور حول "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" ، مشيرًا إلى أن هذه الحقيبة التدريبية تستهدف موجهي ومعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي، تحت إشراف إدارات التدريب فى المحافظات بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، والأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكد  نائب وزير التربية والتعليم ،  أن هذا التدريب يعد نشاطًا منظما يهدف إلى إحداث مجموعة من التغيرات في الفرد والجماعة التي يتم استهدافها، مؤكدًا أن الحقيبة التدريبية هي الخطة التنفيذية لعملية التدريب الفعلي من خلال إعداد المادة العلمية والأنشطة والخطوات الإجرائية اللازمة لتلبية الاحتياجات التدريبية.

التنمية المهنية للمعلمين

فيما قال الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي أن الوزارة تدعم وتهتم بقضية التنمية المهنية للمعلمين، وتقدم برامج تدريبية على أعلى المستويات، لاستفادة الموجهين والمعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير فى خطتها للتطوير بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية وقد تم تغير نظام التقييم ليتناسب مع خطة الوزارة.

وخلال الاجتماع، قامت إدارة التدريب بالقاهرة بعرض الحقيبة التدريبية "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" وتهدف إلى تنمية مهارات موجهى ومعلمى المواد الأساسية على فنيات صياغة المفردات الاختبارية وكيفية بناء الاختبار التحصيلي، والتى يتم تنفيذها على مدار ثلاثة أيام تدريبية، حيث يتضمن اليوم الأول قياس نواتج التعلم المعرفية، واليوم الثانى بناء المفردات الاختبارية، بالإضافة إلى اليوم الثالث بناء الاختبار التحصيلى، كما تم الاتفاق على آليات تنفيذ الحقيبة فى جميع محافظات الجمهورية.

اجتماع نائب وزير التعليم لمناقشة فنيات صياغة المفردات الاختبارية (1)
اجتماع نائب وزير التعليم لمناقشة فنيات صياغة المفردات الاختبارية (1)
اجتماع نائب وزير التعليم لمناقشة فنيات صياغة المفردات الاختبارية (2)
اجتماع نائب وزير التعليم لمناقشة فنيات صياغة المفردات الاختبارية (2)
اجتماع نائب وزير التعليم لمناقشة فنيات صياغة المفردات الاختبارية (3)
اجتماع نائب وزير التعليم لمناقشة فنيات صياغة المفردات الاختبارية (3)
اجتماع نائب وزير التعليم لمناقشة فنيات صياغة المفردات الاختبارية (4)
اجتماع نائب وزير التعليم لمناقشة فنيات صياغة المفردات الاختبارية (4)
اجتماع نائب وزير التعليم لمناقشة فنيات صياغة المفردات الاختبارية (5)
اجتماع نائب وزير التعليم لمناقشة فنيات صياغة المفردات الاختبارية (5)
التربية والتعليم التعليم مهارات التفكير الاختبارات التدريب نائب وزير التربية والتعليم Jobs Education

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