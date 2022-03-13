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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل حفل مروان بابلو في الإسكندرية

مروان بابلو
مروان بابلو

أعلن  مطرب الراب مروان بابلو، عن تأجيل حفلتة والتي كان من المقرر إقامتها في نادي الاتحاد الجديد بالاسكندرية يوم 18 مارس المقبل، مشيرا إلى أن التأجيل لسوء الأحوال الجوية.

وكتب مروان بابلو  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «نظرا لسوء الأحوال الجوية ولاحتمالية وجود نوة تتزامن مع توقيت حفل مروان بابلو في نادي الاتحاد الجديد بالإسكندرية.. قررنا تأجيل الحفلة حفاظًا على سلامة الجمهور، على أن يتم الإعلان عن موعدها الجديد بعد تحديده».

منظمو حفل مروان بابلو:

يذكر أن منظمو حفل مطرب الراب، مروان بابلو، في نادي الاتحاد بالإسكندرية، قرروا تخصيص دائرة للفتيات فقط؛ بهدف منع التحرش، أطلق عليها اسم «بينك سيركل».

تأتي الفكرة بالتزامن مع شهر المرأة، بهدف توفير مساحة آمنة للنساء والفتيات، بهدف حمايتهن وفصلهن عن بقية االجمهور، حال رغبن في ذلك.

استحداث «دائرة البنات» يشمل فئات الجمهور الثلاث، سواء الفئة العامة وحتى فئة الـ vip، في محاولة من المنظمين لتوفير أعلى مستوى من التنظيم والراحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية، مع إتاحة الحرية للفتيات لدخول الدائرة الخاصة أو الوقوف مع الجمهور العام خلال الحفل.

كما استعان المنظمون بفريق خاص لمكافحة التحرش، مع تخصيص أبراج مراقبة لمتابعة الحفل والتواصل مع الجمهور.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل، الذي يقام في نادي الاتحاد، أكثر من 15 ألف شخص، خاصة أنه أول حفل لمروان بابلو في الإسكندرية، وثاني حفلاته الغنائية بعد عودته من الاعتزال.

ويأتي هذا الحفل بعد أيام من نجاح أغنية بابلو الجديدة «بربري»، والتي تصدرت «التريند» على مدار 3 أيام، وحصدت أكثر من مليوني ونصف مشاهدة في وقت قياسي على موقع يوتيوب.

وحقق مروان بابلو، 26 عاما، نجاحا كبيرا في فترة قصيرة بإطلاق عدد من الأغاني على إيقاعات الراب، ومن أشهرها «الجميزة»، كما طرح آخر ألبوماته «غابة» في مارس 2021 الذي يضم 5 أغاني.

وتلقى أعمال مروان بابلو دائمًا رواجًا كبيرًا، كما أنها في الوقت نفسه تتعرض لموجات من الانتقاد بسبب محتوى الكلمات، فهو يقدم أغنيات تعتمد على الموسيقى السريعة والكلمات المأخوذة من واقع الحياة وأحاديث الشباب.

ومنح الشباب مطربهم الجديد عددًا من الألقاب منها «داما راب» لكن مروان فضل أن يكون لقبه «بيكاسو الموسيقى»، وتعمد أن يستعين بإحدى لوحات الفنان التشكيلي الشهير في أحد كليباته الغنائية، وكأنه أراد أن يقول لجمهوره أنه يعشق التمرد على المألوف مثل بيكاسو في الفن التشكيلي.

ومن أعمال مروان بابلو الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا «سندباد، الغلاف أزوريس، ديناميت»، ولكن سطوع نجمه بلغ مداه في عام 2019 بسبب أغنية حملت عنوان «الجميزة» والتي تعاون فيها مع الـ«دي جي» الشهير «مولوتوف» وتناول خلالها موضوعا غريبا وهو الحديث عن أصدقاء المخدرات.

مروان بابلو مطرب الراب مروان بابلو نادي الاتحاد الجديد بالاسكندرية لسوء الأحوال الجوية بابلو

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