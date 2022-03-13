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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مأساة.. أوكراني يكتشف مقتل أسرته بسبب القصف الروسي أثناء تصفحه لتويتر

صدى البلد

روى رجل أوكراني ما حدث مع أسرته بعد أن لقوا حتفهم بسبب القصف الروسي على أوكرانيا و الذي تسبب في وفاة زوجته و بناته و لكن الكارثة أنه اكتشف ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي . 


و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الرجل على صورة زوجته و بناته مقتولين من خلال تصفحه "تويتر " ذات يوم الأسبوع الماضي و شعر بصدمة نفسية كبيرة . 

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قال الأب، أنه ترك زوجته البالغة من العمر 43 عاما، و ابنته الكبرى البالغة من العمر 18 عاما، و الصغرى 9 أعوام، و غادر إلى بلدة قريبة من كييف حيث تسكن والدته القعيدة و التي تحتاج إلى شخص يساعدها.

 
أوضح الأب أنه سافر لوالدته لأنه لم يعد هناك أشخاص يمكن أن يضحوا بحياتهم و يغامروا بأرواحهم من الطواقم الطبية و يحضرون إليها يوميا للاعتناء بها ، فقام الرجل بالسفر للجلوس برفقتها و لكن زوجته لم توافق وأخبرته أنها ستجد مكانا تتوفر به سبل الأمان و ستختبئ به هي و بناتها . 


جدير بالذكر أن الأب وافق على طلب زوجته، و طالبها بمراسلته يوميا للاطمئنان عليهن، و لكن اكتشف الاب الصدمة الشديدة، حينما عثر على صورة زوجته و بناته متداوله عبر تويتر بعد قصف المكان الذي كانت تسكن فيه مع بناتها وجميعهن قتلى . 


ذكر الأب أنه سمح بتصوير و تداول  جثث زوجته و بناته، ليعرف العالم حجم الذعر و الرعب الذي يعيش فيه الشعب الأوكراني بسبب القصف الروسي .

 

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