رفضت الباروكة.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة أنيسة حسونة

لجأت للكرسي المتحرك

6 سنوات كاملة لم تستلم أبداً للمرض، تقود معركتها بجرأة ومثابرة، لم تفقد الأمل بل تدعو دوماً للتفاؤل وعدم الاستسلام، لم يمنعها السرطان من ممارسة أعمالها الخدمية والإجتماعية، بل شجعها أكثر على الاستمرار في رحلتها الخيرة، زادها عزيمة وإصرار على إعطاء المجتمع المزيد من الجهد وكأنها تريد أن تترك شيئاً قبل أن تغادر الحياة، وما بين الشفاء والانتكاسة، عانت أنيسة حسونة مع مرض السرطان لست سنوات متتالية حتى وافتها المنية اليوم الأحد.

جاء خبر وفاة أنيسة حسونة بمثابة صدمة، فهي عُرفت بالمحاربة والمقاتلة التي واجهت السرطان بقوة وصبر أملاً في الشفاء، وفي لقاءات إعلامية سابقة روت أنيسة حسونة رحلتها مع مرض السرطان الذي أصابها في 2016، وشفيت منه ثم عاد مرة أخرى يتمكن منها للمرة الثالثة وانتهت الرحلة بوفاتها.

قبل وفاة أنيسة حسونة بأيام معدودة، كان آخر ظهور لها أثناء تكريمها في احتفالية يوم المرأة المصرية 8 مارس، حيث كرمتها انتصار السيسي قرينة الرئيس، في حفل مميز ضمن تكريم عدد من النساء المصريات، وكان ذلك الظهور الأخير للمحاربة أنيسة حسونة التي ظهرت على كرسي متحرك أثناء التكريم لتودع محبيها ونتلقى خبر وفاتها بعد 5 أيام .

تكريم انيسة حسونة

مرض أنيسة حسونة

لقاء إعلامي أخير للراحلة أنيسة حسونة منذ يومين بعد تكريمها من انتصار السيسي، روت فيه عن قصة معاناتها مع السرطان، وقالت أنيسة حسونة في لقائها ببرنامج الستات تقديم الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، المذاع على فضائية النهار: "ثالث مرة أحارب السرطان.. ورفضت ألبس باروكة.. وبحاول أقول لنفسي إن الناس تحبني لروحي وليس لشكلي".

وعن ظهورها على كرسي متحرك اثناء تكريمها في يوم المرأة المصرية، قالت أنيسة حسونة: "اكتشفت إني مش قادرة أتحرك بدون الكرسي بسبب العلاج الذي أتناوله وهو علاج مضر للجسد لأن المرض في المخ وصل لمرحلة صعبة.. وهذه كانت المرة الأولى في حياتي التي استخدمه فيها.. ولكن الرضا لمن يرضى.. أنا بقول الحمدلله وبكرة يبقى أحسن ".

من هي أنيسة حسونة ؟

أنيسة حسونة من مواليد (2 يناير 1953 ، وهي كاتبة وباحثة سياسية مصرية، وكانت عضو معين بمجلس النواب، كما شغلت منصب المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وحاصلةٌ على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

بدأت عملها كملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت لمدة أربعة عشر عاماً في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية.

شغلت منصب مدير عام "منتدى مصر الاقتصادي الدولي"، ثم ببنك مصر إيران للتنمية كمساعد المدير العام، لتعمل بعد ذلك كمدير عام لمنتدى مصر الاقتصادي الدولي.

وهي محاضرة أيضاً في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية والمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، شغلت العديد من المناصب منها منصب أمين صندوق المجلس الاستشاري لمؤسسة “IDEA ” الدولية لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا حول التحول الديمقراطي، كما تشغل أيضا منصب عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق جمعية الباجواش المصري للعلوم والشئون الدولية وهي المنظمة الحاصلة علي جائزة نوبل لعام 1995، وعضو في العديد من الهيئات الاستشارية للفكر والحريات والمرأة في مصر والوطن العربي والعالم .

انيسة حسونة

أنيسة حسونة مؤسسة لـ"نساء من أجل السلام عبر العالم" في سويسرا، كما عملت كعضو للهيئة الاستشارية لمؤسسة “الفكر العربي” ببيروت، وعضو المجلس الاستشاري “لمنتدى البدائل”، وعضو الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، ورئيس مجلس أمناء “مؤسسة مصر المتنورة” التي تعمل على دعم قيم المواطنة وحرية التعبير وحقوق المرأة وهي عضو مؤسس في “Think Tank for Arab Women”، وعضو مؤسس في المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية.

كما أن أنيسة حسونة هي أول امرأة تنتخب أميناً عاماً للمجلس المصري للشئون الخارجية، وتم اختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" في 2014 علي قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة.

كتاب أنيسة حسونة عن السرطان

بعد رحلة صراع مع السرطان، كتبت أنيسة حسونة تجربتها مع المرض الخبيث في كتاب بعنوان بدون سابق إنذار، روت فيه كل التفاصيل الخاصة بمرضها الذي أصابها ثلاثة مرات، وأجرت عمليتان جراحيتان وبدأت مؤخراً تتلقى العلاج الكيماوي .

انيسة حسونة

جنازة أنيسة حسونة

ومن المقرر تشييع جنازة أنيسة حسونة غدا الإثنين، بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، إلى مثواها الأخير بمدافن العائلة بالبساتين.

وأعلنت أسرة أنيسة حسونة دفنها بمقابر "عصام حسونة بالبساتين بجوار مدافن الكحلاوي، على أن يقام العزاء في نفس اليوم بمسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة المغرب مباشرة.