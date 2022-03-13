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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تصدر خطابا عاجلا باستكمال تطعيم باقي المعلمين والطلاب بلقاح كورونا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم، شددت خلاله على الادارات التعليمية والمدارس، بضرورة الاستمرار بتطعيم باقي المعلمين والطلاب بلقاحات كورونا، خاصة الفئات العمرية المقرر لها الحصول على اللقاح.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف القطاعات التعليمية والادارية، والتأكيد على اتباع المدارس الخاصة والدولية كل الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

خطاب عاجل

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أرسلت خطابا رسميا عاجلا إلى المديريات التعليمية، في فبراير الماضي، شددت خلاله على سرعة توزيع استمارة الموافقة المستنيره او الاستمارة الخاصة بموافقة اولياء امور طلاب المرحلة العمرية ما بين (10-18 سنة) على تلقى لقاح كورونا على الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة العودة في اعادة تجميع هذه الاستمارات من الطلاب مرة أخرى بعد توقيعها من ولي الأمر، مشيرة الى ان هذه الاستمارة معدة من قبل وزارة الصحة والسكان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في حالة تجميع 200 استمارة أو أكثر من مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة بنفس الإدارة التعليمية، يتم مخاطبة الإدارة الصحية لقيامها بتطعيم الطلاب داخل احدى المدارس التي تتوسط الإدارة، على ان يتم تسجيل الحالات التي يتم تطعيمها بلقاح كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن يقوم مشرف التربية البيئية بالمدرسة بمتابعة تسليم واستلام الاستمارة، وموافاة الوزارة بموقف تطعيم الطلاب بصفة أسبوعية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذا لقرارات اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا يرجي التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بكل مديرية تعليمية لتوجيه وتشجيع طلاب المرحلة العمرية ما بين( 12 - 15 سنة ) على تلقي لقاح كورونا بعد موافقة ولى الأمر، مع ضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والادارات الصحية لتنفيذ ما سبق، مع اعتبار الموضوع هام جدا.

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