فتاوى تشغل الأذهان| 4 تعويذات أمرنا بها النبي بعد التشهد الأخير.. وهل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله؟

-هل الدعاء بعد التشهد الأخير مستجاب ؟

-أدعية آخر شعبان .. احرص عليها واستقبل رمضان بهذه الكلمات

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التالي:

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حثنا على الاستعاذة بالله بعد التشهد الأخير من أربعة أشياء.

وأوضح «جمعة» عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بأن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى بعد التشهد الأخير من أربعة أشياء، هي: «عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال».

واستشهد المُفتي السابق بما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ».



هل الدعاء بعد التشهد الأخير مستجاب ؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة يجوز ولا إثم فيه.

وورد سؤال للشيخ أحمد وسام، فى إجابته عن السؤال الوارد إليه، خلال فتوى مسجلة له، مضمونه "هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟، إلى أنه يجوز الدعاء ولا حرج فى ذلك، لافتا إلى أنه من الأولى الالتزام بالسنة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديثه الشريف "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".

وأضاف أمين الفتوى، أن الصحيح في الصلاة، قراءة التشهد ثم الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يمكن للمصلي الدعاء بما يشاء ويستجيب الله تبارك وتعالى له.

هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله؟.. علي جمعة يجيب

هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله؟ .. سؤال ورد للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء.

وقال الدكتور علي جمعة: إنه يجوز للمسلم أن يصوم شعبان كله، لكن الذى لم يكن له عادة وهلّ عليه نصف شعبان فلا يصوم من النصف الثانى من شعبان لاخر الشهر، لأن هذا فيه نهى لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر صيامه فى شعبان ولم يتم صيام شهر غير رمضان إلا شهر شعبان.

وأوضح أنه يجوز صوم شعبان كله برغم انه يوجد نهى للذى لا يعتاد على صوم شعبان كله.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

وأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».

واستشهدت، بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.

وأشار الى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.

أدعية آخر شعبان .. احرص عليها واستقبل رمضان بهذه الكلمات

أدعية آخر شعبان 2022 .. يبحث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على أدعية آخر شعبان 2022 وعلى كل مسلم أن يكون واعيًا بالتقويم الهجري وبوقت كل شهر هجري، خاصة مع الشهور التي لها مكانة عظيمة الأشهر الحرم أو شهري رمضان وشعبان، والوعي هنا ببداية الشهور الهجرية حتى يستعد لها ويستغل هذا بالدعاء واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق البركة والأمن والسلامة.. أدعية آخر شعبان 2022 في السطور التالية.

أدعية آخر شعبان

لم يرد نص عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدعية آخر شعبان ، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع نهاية الشهر واستقبال هلال هجري جديد، دعاء رؤية الهلال 12 مرة مع كل بداية شهر هجري ويجعل بداية وفتح هذا الشهر العظيم حتى يكون كله بركة وثبات كما كان يحث المسلمين على أهمية رصد الأهله وملاحظاته لصيام الأيام البيض أو صيام عاشوراء أو الأيام التي تحتاج لمعرفة مواعيد الأيام الهجرية.

اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب جندك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.



ونقول أيضًا في أدعية آخر شعبان 2022 لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك اللهم اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنّك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصل على محمد وآل محمد.

اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فِراق غالٍ ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

رمضان عبد المعز: التجارة مع الله لا تخسر والأرباح مضاعفة

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن التجارة الوحيدة التي لا تخسر وتربح أرباحا مضاعفة هي التجارة مع الله وتلى قوله تعالى: "إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ.

وتابع رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي: "يعنى ممكن تمرة واحدة يضاعفها الله لتكون مثل جبل أحد"، وتلى قوله تعالى:" يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ".

ونصح "عبد المعز"، بضرورة إخراج التجار والقادرين صداقاتهم على الفقراء والمحتاجين الآن ، وتلى قوله تعالى :" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، وتساءل قائلاً:"هل الله يحتاج إلى صدقاتنا وزكاتنا بالطبع لا أن الله الغنى ونحن الفقراء ولكن هي تطهير لنا ولأنفسنا والمجتمع كافة".

ورى "عبد المعز"، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا أتَاهُ رَجُلٌ بصَدَقَةٍ قالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ علَى آلِ فُلَانٍ فأتَاهُ أبِي فَقالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ علَى آلِ أبِي أوْفَى"، مضيفاً:" الصدقة لا تنقص المال بل تطهره وتزيده وتنميه..لو عرفت راجل يتصدق ويخرجها فى أبوابها أو يعطيها للجمعيات التى تخرجها يجوز أن أقول اللهم صلى على آل فلان كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم".