البافتا.. ويل سميث يحصد جائزة أفضل ممثل عن بطولة فيلم King Richard

حصد الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث جائزة البافتا كأفضل ممثل عن بطولة فيلم King Richard الذي ترشح عنه للعديد من الجوائز هذا العام من بينها الأوسكار والجولدن جلوب.

قدم ويل سميث للسينما الأمريكية والعالمية مجموعة متنوعة من الأعمال التي أثرت في جيل كبير من الشباب والكبار، وساهمت في إبراز صورته كواحد من أهم الكوادر في هوليوود، ويشق طريقه حاليا للعودة إلى القمة بعد سنوات من الابتعاد عن صدارة النجاح.

حصد فيلم Belfast جائزة أفضل فيلم بريطاني في حفل توزيع جوائز البافتا، فيما نالت أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة مساعدة منذ قليل، فيما نال تروي كوتسور جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في Coda.

ورفع حفل توزيع جوائز البافتا شعار التضامن مع الشعب الأوكراني، في الحدث الذي بدأ منذ ساعات في لندن، ومع كل الذين يعانون في البلاد المختلفة.

واستضافت الممثلة الشهيرة ريبيل ويلسون حفل توزيع جوائز البافتا، وتحدثت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهانت الرئيس فلاديمير بوتين بحركات بذيئة.

وبدأ منذ ساعات توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا، الذي تنظمة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وظهر على السجاد الحمراء كل من ليدي جاجا وسلمى حايك، بيندكت كامبرباتش وزوجته، إيما واتسون، وريبيل ويلسون وغيرهم.

كما حصد فيلم DUNE عدد من الجوائز منها أفضل صوت وموسيقى أصلية وتصوير سينمائي، ومؤثرات بصرية، فيما نال فيلم جيمس بوند NO TIME TO DIE جائزة البافتا كأفضل مونتاج.

ولن يذاع حفل توزيع جوائز البافتا على الهواء مباشرة، لكن سيتم تسجيله وإذاعته بعد ساعات من موعد إقامته في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ويستضيف حفل توزيع جوائز البافتا الممثلة الكوميدية الأسترالية ريبيل ويلسون، التي تواجه تحديا كبيرا بسبب شائعات حول افتقادها للحس الكوميدي منذ خسارة وزنها وتغيير شكلها خلال الفترة الماضية.